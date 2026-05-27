Polícia Militar recupera carro furtado no Gragoatá e prende suspeitos após operação integrada

Na madrugada de terça-feira, equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, impulsionadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói, recuperaram um veículo furtado e prenderam dois suspeitos, após uma fuga que resultou no lançamento de um terceiro ao mar. O episódio ressalta a importância do monitoramento eletrônico da cidade e o potencial da cooperação entre órgãos públicos na prevenção e combate à criminalidade.

Em meia-noite, na orla de Gragoatá , as vigílias da Polícia Militar foram aguçadas por um alerta do Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp ) de Niterói .

O sistema de Cercamento Eletrônico, que mantém mais de 750 câmeras de vigilância funcionando ininterruptamente em principais vias, identificou um veículo cujo registro de furto havia sido emitido na cidade vizinha. Diante da comunicação, as viaturas do 12º Batalhão foram acionadas e avançaram até a ladeira ribeirinha, onde o automóvel estava estacionado de forma irregular. Numa ação coordenada, os policiais cercaram o local, restringindo possíveis rotas de fuga, e conseguiram deter dois homens que tentavam escapar no momento.

Enquanto uma terceira pessoa, ao perceber que o cômputo policial se aproximava, se lançou a bordo de seu próprio veículo e precipitou-o para o mar em tentativa de fuga, a Guarda Municipal, já mobilizada na manhã subsequente, foi capaz de localizá‑lo no litoral da Ilha da Boa Viagem, afastado da praia e com sinais claros de esforço físico. O homem foi retirado das águas e detido na manhã de quarta-feira.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que o uso do Cercamento Eletrônico e a integração entre o Cisp e as Forças de Segurança estaduais refletem um modelo de alerta e resposta que já produziu resultados concretos: já desde o início do ano, o sistema identificou e possibilitou a recuperação de 38 veículos roubados ou furtados na cidade. Em comparação, a taxa de roubos de rua caiu 49% em maio, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, passando de 113 casos em abril para apenas 53 na mesma cidade.

O secretário enfatizou que a atuação conjunta não apenas devolve bens às famílias, mas também contribui para a redução do vandalismo urbano e do tráfico de veículos falsificados. Para ampliar a eficácia do monitoramento, o Cisp instaurou novas rotinas de análise de vídeo e reforçou a presença de vigilância em pontos críticos, especialmente nas áreas de fronteira com a região metropolitana e em locais de grande circulação de pedestres, como a ladeira do Gragoatá e os fechamentos próximos à Igreja de São Domingos.

A operação demonstrou que a rápida resposta, alimentada por um sistema de alerta inteligente, pode encerrar ações criminosas antes que estes se consolidem, protegendo bens públicos e privados. A Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal e o Cisp, planeja ampliar a cobertura de monitoramento em outras ruas de alto risco, com a intenção de alcançar mais de 70% das vias principais da cidade até o final do ano





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