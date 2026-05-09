Polícia Militar: Policial Penal Marcelo de Lima Condenado a 40 Anos e 4 Meses de Prisão por Homicídio e Tentativa de Homicídio

O policial penal Marcelo de Lima foi condenado a 40 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte do torcedor do Fluminense Thiago Leonel e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura. O julgamento aconteceu entre quinta e sexta-feira no IV Tribunal do Júri da Capital, no Centro.

O policial penal Marcelo de Lima foi condenado a 40 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte do torcedor do Fluminense Thiago Leonel e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura .

O julgamento aconteceu entre quinta e sexta-feira no IV Tribunal do Júri da Capital, no Centro. A decisão foi anunciada pela juíza Lucia Mothé Glioche após mais de 24 horas de sessão plenária. O Conselho de Sentença reconheceu que o réu cometeu homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio também triplamente qualificada





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