Polícia Militar do Rio apreende lança-perfumes em veículo roubado em São Paulo

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 1 mil frascos de lança-perfume em um veículo adulterado com placa de São Paulo, produto de roubo em São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão) e dois homens foram presos.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 1 mil frascos de lança-perfume na Avenida Brasil neste sábado. O material foi encontrado por agentes do Batalhão Tático de Motociclistas durante abordagem a um veículo, na altura do Caju.

O automóvel no qual eram transportados os lança-perfumes tinha placa adulterada e era produto de roubo em São Paulo. A ocorrência deste sábado foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão). No momento do flagra, dois homens foram presos. Um deles já tinha cinco mandados de prisão em aberto, de acordo com a PM





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