Polícia Legislativa intervém em briga entre parlamentares durante sessão do Conselho de Ética

A Polícia Legislativa foi acionada para conter uma discussão acalorada entre deputados durante a votação da suspensão de mandatos da oposição. A briga envolveu o deputado Chico Alencar e o advogado Jeffrey Chiquini, que lidera a defesa de Marcel Van Hattem. A sessão foi suspensa por 30 minutos, e apoiadores de Van Hattem ocuparam o plenário.

A Polícia Legislativa foi acionada nesta terça-feira (5) durante uma sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para conter uma discussão acalorada entre parlamentares.

A briga ocorreu no momento em que o colegiado estava votando a suspensão de mandatos da oposição devido à obstrução dos plenários em agosto de 2025. Após 8 horas de trabalhos na comissão, a discussão entre governistas e oposicionistas começou com o deputado Chico Alencar (Psol-RJ) e o advogado Jeffrey Chiquini, pré-candidato a deputado federal pelo Paraná que lidera a defesa de Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Durante o confronto, o advogado afirmou que Alencar 'tem sorte de ser idoso', o que provocou uma reação imediata. Em seguida, o deputado Reimont (PT-RJ) solicitou a intervenção dos agentes da Polícia Legislativa presentes para retirar Chiquini do plenário, alegando que ele havia proferido 'graves ameaças' a outro parlamentar. A partir desse momento, o presidente do Conselho de Ética, Fábio Schiochet (União Brasil-SC), decidiu suspender a sessão por 30 minutos.

Enquanto isso, apoiadores de Van Hattem ocuparam o plenário e entoaram gritos de 'meu senador', em referência à sua pré-candidatura a uma das vagas do Senado pelo Rio Grande do Sul. Além de Van Hattem, os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC) também enfrentam um processo no Conselho de Ética por obstrução em agosto de 2025. A ocupação da Mesa Diretora em agosto de 2025 foi um marco na retomada das atividades parlamentares no Congresso Nacional.

Na ocasião, deputados da Oposição ocuparam por cerca de 30 horas o plenário da Câmara em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Até então, Bolsonaro não havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, ele teve a sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após participar de manifestações via telefone.

No Congresso, os deputados também tentavam pressionar pelo avanço de uma proposta de anistia ampla e irrestrita para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. O episódio de 8 de janeiro foi um dos momentos mais tensos da democracia brasileira, com graves consequências para a estabilidade política do país.

A invasão dos prédios públicos e a depredação dos símbolos da República geraram uma onda de condenação nacional e internacional. Desde então, o Congresso Nacional tem enfrentado desafios significativos para manter a ordem e garantir o funcionamento regular das instituições democráticas. A sessão do Conselho de Ética desta terça-feira reflete as tensões políticas que ainda persistem no cenário político brasileiro, com governistas e oposicionistas em constante confronto.

A intervenção da Polícia Legislativa e a suspensão da sessão demonstram a necessidade de medidas para conter os excessos e garantir o respeito às normas e procedimentos parlamentares





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