Polícia invade depósito da Prefeitura do Rio para recuperar carro rebocado

Policiais da 60ª DP invadiram um depósito da Prefeitura do Rio para recuperar um carro rebocado, resultando em agressões a servidores e danos à propriedade. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso.

Um incidente grave envolvendo policiais da 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos) e servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro ocorreu neste domingo, dia 3 de maio de 2026, em um depósito municipal localizado no bairro do Andaraí, na Zona Norte da cidade.

A ação policial, que envolveu a invasão do depósito, teve como objetivo a recuperação de um veículo que havia sido rebocado anteriormente por estar estacionado irregularmente em Copacabana, Zona Sul, durante a realização do evento musical da cantora Shakira. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) divulgou informações detalhadas sobre o ocorrido, relatando que dois agentes policiais compareceram ao depósito com a intenção de retirar o veículo à força, desconsiderando os procedimentos legais estabelecidos para a recuperação de veículos rebocados.

Segundo a Seop, os servidores municipais presentes no local tentaram explicar os trâmites corretos para a liberação do automóvel, mas foram confrontados com agressões por parte dos policiais. A situação escalou rapidamente, com registros de comportamento intimidatório e uso excessivo da força por parte dos agentes. Imagens capturadas pelas câmeras de segurança do depósito revelam a gravidade da situação.

Em um dos vídeos, um dos policiais é visto apontando um fuzil em direção a um dos funcionários do depósito, gerando um clima de tensão e medo. Outra gravação mostra a viatura da 60ª DP avançando de forma agressiva contra uma servidora municipal, resultando na quebra do portão de acesso ao depósito. Esses registros visuais corroboram a versão da Seop sobre a truculência e a desproporcionalidade da ação policial.

A Seop expressou solidariedade aos servidores municipais que foram vítimas da agressão e lamentou profundamente a conduta dos policiais envolvidos. A pasta também informou que o caso foi formalmente registrado na Corregedoria da Polícia Civil, sendo classificado como transgressão disciplinar, o que pode acarretar em sanções administrativas para os agentes envolvidos. A Corregedoria da Polícia Civil, por sua vez, iniciou uma investigação rigorosa para apurar as condutas dos servidores e determinar as responsabilidades de cada um.

A Polícia Civil, em nota oficial, afirmou que a Corregedoria-Geral está conduzindo a apuração dos fatos e que a corporação não tolera desvios de conduta de seus membros. A instituição reforçou seu compromisso com o combate ao crime e a defesa da sociedade, ressaltando que qualquer ação que viole os princípios éticos e legais será devidamente investigada e punida.

Como medida preventiva, um dos agentes policiais envolvidos na invasão do depósito foi afastado de suas funções, aguardando o resultado da investigação. A situação gerou grande repercussão na mídia e entre a população, levantando questionamentos sobre o uso da força por parte das autoridades e a importância do respeito aos procedimentos legais. O incidente serve como um alerta para a necessidade de treinamento contínuo e aprimoramento das práticas policiais, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

A investigação da Corregedoria da Polícia Civil é crucial para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por seus atos, promovendo a justiça e a transparência nas ações das forças de segurança. A Seop está colaborando plenamente com as investigações, fornecendo todas as informações e evidências disponíveis para auxiliar na apuração dos fatos





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