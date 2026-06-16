Polícia Federal revela ameaças de Joana Mourão a família Vorcaro

A Polícia Federal (PF) divulgou documentos que revelam que Joana Mourão, irmã de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, braço direito do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ameaçou revelar informações que poderiam 'acabar' com a família Vorcaro.

Documentos da Polícia Federal revelam que Joana Mourão , irmã de Luiz Phillipi Mourão , conhecido como Sicário, braço direito do ex-banqueiro Daniel Vorcaro , ameaçou revelar informações que poderiam 'acabar' com a família Vorcaro.

De acordo com os documentos, Joana entrou em contato com Manoel Mendes Rodrigues, o Manolo, dizendo ter acesso ao conteúdo salvo na nuvem do celular do seu irmão e que usaria o material contra o dono do Master e a família Vorcaro, caso não recebesse ajuda financeira. Manolo foi apontado na 6ª fase da Compliance Zero como líder da 'Turma', grupo no Rio de Janeiro (RJ) que atendia aos interesses de Daniel Vorcaro e era comandado pelo pai do banqueiro, Henrique Vorcaro.

Agora, a PF afirma que até ser preso, Manolo atuou de maneira ativa para viabilizar recursos financeiros e comprar o silêncio de Joana Mourão, que, junto à mãe dela, Denise Mourão, estaria passando dificuldades desde a prisão e morte de Luiz Phillipi. A investigação revela que Joana e Manolo se encontraram pessoalmente para negociar a ajuda financeira que ela iria receber em troca do seu silêncio.

Além disso, os documentos da PF indicam que Joana e Manolo estavam em contato constante, com Joana ameaçando revelar informações sobre a família Vorcaro caso não recebesse ajuda financeira. A PF também afirma que Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, era responsável por demandar serviços e efetuar os pagamentos dos integrantes do núcleo 'A Turma', nos quais eram combinados os crimes de coação e vazamento de informações.

A investigação da PF também revela que Manolo era usado como 'instrumento de pressão física e moral' em favor dos interesses da família Vorcaro. A reputação de Manoel no meio da contravenção era explorada para dar credibilidade às ameaças e causar medo nas vítimas. A PF afirma que a família Vorcaro usou Manolo para ameaçar e intimidar as vítimas, e que ele era responsável por viabilizar recursos financeiros para a família.

A investigação da PF também revela que Joana Mourão estava passando dificuldades financeiras desde a prisão e morte de Luiz Phillipi, e que ela estava em contato constante com Manolo para negociar a ajuda financeira que ela iria receber em troca do seu silêncio. A PF também afirma que Henrique Vorcaro era responsável por demandar serviços e efetuar os pagamentos dos integrantes do núcleo 'A Turma', nos quais eram combinados os crimes de coação e vazamento de informações





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