Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Polícia Federal rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Brasil News

Polícia Federal rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel VorcaroBanco MasterDelação Premiada
📆6/12/2026 5:08 AM
📰g1
134 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 85% · Publisher: 86%

A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília sob acusação de chefiar esquema de fraudes financeiras que pode chegar a R$ 12 bilhões. A investigação, que já apreendeu celulares do réu, aponta também para crimes de corrupção, organização criminosa e uso de milícia privada.

O caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro , proprietário do Banco Master , registra um novo desdobramento com a rejeição, pela Polícia Federal , de sua segunda proposta de delação premiada .

Vorcaro se encontra preso em Brasília e é acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras, cujo valor estimado pode atingir a cifra de R$ 12 bilhões, conforme apontado pela própria PF. Esta já havia sido a segunda tentativa de acordo; uma primeira versão também havia sido rejeitada no mês passado. As negociações para um possível acordo seguem em andamento, conduzidas de forma conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.

De acordo com investigadores, o material apresentado pela defesa de Vorcaro agregou pouco às apurações já existentes, reforçando a impressão de que o banqueiro buscava, através da delação, proteger pessoas próximas a seu círculo. A investigação do denominado 'Caso Master' avançou significativamente com a apreensão de mais de oito aparelhos celulares de Vorcaro.

A perícia inicial realizada em parte desses dispositivos já revelou que o esquema criminoso extrapola a dimensão puramente financeira, envolvendo também práticas de corrupção, a formação de uma organização criminosa e o uso de uma milícia privada. Essa estrutura seria utilizada para atacar adversários e para acessar dados sigilosos, ampliando o leque de ilícitos atribuídos ao banqueiro. A complexidade da operação e a gravidade das acusações têm pautado as decisões processuais, incluindo as relativas à custódia do réu.

Recentemente, a pedido da PF, Daniel Vorcaro foi transferido para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está submetido às regras internas da instituição, inclusive para o recebimento de visitas de seus advogados. Anteriormente, ele ocupava uma sala com características de 'sala de Estado-maior', o mesmo espaço onde o ex-presidente Jair Bolonaro esteve detido entre novembro de 2025 e janeiro deste ano.

A transferência ocorreu no dia 19 de março, da Penitenciária Federal de Brasília para a sede da Superintendência. É relevante notar que, no dia anterior à transferência, o advogado de Vorcaro havia procurado a PF para manifestar o interesse do cliente em firmar um acordo de delação premiada. Na ocasião, Vorcaro assinou um termo de confidencialidade, ato que formalizou a abertura das negociações.

O processo de elaboração da proposta de delação seguiu e, no início de maio, a defesa concluiu os anexos e entregou o material às autoridades em um pen drive. Apesar da entrega, a segunda proposta foi rejeitada, indicando que as autoridades consideram o conteúdo insuficiente ou estratégico para os objetivos da investigação, que busca desvendar a rede completa da suposta organização criminosa e garantir a responsabilização de todos os envolvidos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Daniel Vorcaro Banco Master Delação Premiada Polícia Federal Fraudes Financeiras Organização Criminosa Corrupção Milícia Privada

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O ministro de Lula citado na delação de Daniel VorcaroO ministro de Lula citado na delação de Daniel VorcaroO ministro de Lula citado na delação de Daniel Vorcaro
Read more »

Impacto da aproximação com Daniel Vorcaro e atuação junto ao governo americano em Flávio BolsonaroImpacto da aproximação com Daniel Vorcaro e atuação junto ao governo americano em Flávio BolsonaroA pesquisa realizada pelo CEO da Quaest, Felipe Nunes, aponta dois fatores centrais para explicar o movimento de queda do senador Flávio Bolsonaro: a repercussão da aproximação com Daniel Vorcaro e sua atuação junto ao governo americano, Donald Trump. A aproximação com Daniel Vorcaro foi considerada por parte significativa dos eleitores como algo que o senador não deveria ter feito, enquanto a atuação junto ao governo americano foi vista como uma iniciativa que acabou produzindo consequências negativas para o senador. A pesquisa também mostra que o impacto sobre a intenção de voto tende a ser mais limitado, com 76% dos entrevistados afirmando que o episódio não alterará sua escolha eleitoral.
Read more »

Escândalo do Banco Master: Ex-Banqueiro Daniel Vorcaro Promete Expor Esquema de Corrupção nos Três PoderesEscândalo do Banco Master: Ex-Banqueiro Daniel Vorcaro Promete Expor Esquema de Corrupção nos Três PoderesO ex-banqueiro Daniel Vorcaro pretende realizar uma delação premiada revelando um rombo de 50 bilhões de reais e pagamentos milionários a políticos e juízes.
Read more »

PF rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel VorcaroPF rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel VorcaroA análise é de que o material apresentado pela defesa do dono do Banco Master não apresentava novidades em relação ao que já havia sido mapeado pelas apurações
Read more »



Render Time: 2026-06-12 08:07:59