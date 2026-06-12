Polícia Federal rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília sob acusação de chefiar esquema de fraudes financeiras que pode chegar a R$ 12 bilhões. A investigação, que já apreendeu celulares do réu, aponta também para crimes de corrupção, organização criminosa e uso de milícia privada.

O caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro , proprietário do Banco Master , registra um novo desdobramento com a rejeição, pela Polícia Federal , de sua segunda proposta de delação premiada .

Vorcaro se encontra preso em Brasília e é acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras, cujo valor estimado pode atingir a cifra de R$ 12 bilhões, conforme apontado pela própria PF. Esta já havia sido a segunda tentativa de acordo; uma primeira versão também havia sido rejeitada no mês passado. As negociações para um possível acordo seguem em andamento, conduzidas de forma conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.

De acordo com investigadores, o material apresentado pela defesa de Vorcaro agregou pouco às apurações já existentes, reforçando a impressão de que o banqueiro buscava, através da delação, proteger pessoas próximas a seu círculo. A investigação do denominado 'Caso Master' avançou significativamente com a apreensão de mais de oito aparelhos celulares de Vorcaro.

A perícia inicial realizada em parte desses dispositivos já revelou que o esquema criminoso extrapola a dimensão puramente financeira, envolvendo também práticas de corrupção, a formação de uma organização criminosa e o uso de uma milícia privada. Essa estrutura seria utilizada para atacar adversários e para acessar dados sigilosos, ampliando o leque de ilícitos atribuídos ao banqueiro. A complexidade da operação e a gravidade das acusações têm pautado as decisões processuais, incluindo as relativas à custódia do réu.

Recentemente, a pedido da PF, Daniel Vorcaro foi transferido para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está submetido às regras internas da instituição, inclusive para o recebimento de visitas de seus advogados. Anteriormente, ele ocupava uma sala com características de 'sala de Estado-maior', o mesmo espaço onde o ex-presidente Jair Bolonaro esteve detido entre novembro de 2025 e janeiro deste ano.

A transferência ocorreu no dia 19 de março, da Penitenciária Federal de Brasília para a sede da Superintendência. É relevante notar que, no dia anterior à transferência, o advogado de Vorcaro havia procurado a PF para manifestar o interesse do cliente em firmar um acordo de delação premiada. Na ocasião, Vorcaro assinou um termo de confidencialidade, ato que formalizou a abertura das negociações.

O processo de elaboração da proposta de delação seguiu e, no início de maio, a defesa concluiu os anexos e entregou o material às autoridades em um pen drive. Apesar da entrega, a segunda proposta foi rejeitada, indicando que as autoridades consideram o conteúdo insuficiente ou estratégico para os objetivos da investigação, que busca desvendar a rede completa da suposta organização criminosa e garantir a responsabilização de todos os envolvidos





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