Polícia Federal rejeita delação de Daniel Vorcaro por falta de novidades e provas

A Polícia Federal rejeita segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro por falta de provas e novidades, mantendo sua posição de que não há dados substanciais para aceitação, enquanto a PGR ainda não responde formalmente. O caso permanece em negociação enquanto se busca comprovar fraude financeira envolvendo o Banco Master e seus detentores de fundo.

A Polícia Federal (PF) manteve sua decisão de segunda vez de não aceitar a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro , dono do Banco Master , apontando a ausência de provas relevantes e a falta de informações novas nos documentos entregues.

Vorcaro, que já está detido na Superintendência da PF em Brasília, continua em negociação com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que ainda não emitidas uma resposta formal sobre o caso. O receptor das investigações confirma que, apesar de já ter acesso a oito celulares do magnata e às mensagens e documentos vinculados à operação do banco, não há evidências suficientes para sustentar um acordo de colaboração em que o acusado confira um relato detalhado e ajude na desarticulação de um esquema que teria levadado a perdas de bilhões de reais em contas de investidores, fundos de previdência e entre outras entidades públicas e privadas.

Desde o início das tratativas, envernizadas na madrugada de março, quando Vorcaro assinou um acordo de confidencialidade, o banqueiro foi colocado em uma cela especial da PF onde o acesso controlado de advogados e revisores jurísticos permite que a polícia avalie os indícios antes de aceitar a proposta. No entanto, a PF afirmou que a delação apresentada não acrescentou novos dados que não estivessem já sendo investigados, ou ainda não construíram uma base de provas sólida.

Em particular, o material entregue parece reforçar os acusadores que o executivo teria usado sua rede de influência política para expandir o banco e fugir das sanções, e não trouxe nenhuma informação que possa comprovar o verdadeiro grau de envolvimento de Vorcaro na suposta fraude. A situação legal de Vorcaro passa por outro nível de gravidade: o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro, após suspeitas de irregularidades financeiras massivas.

Por isso, as investigações se focam em determinar se o banco lesou clientes diretos - incluindo correntistas e investidores de fundos de pensão -, e quais pessoas ligadas a tais retratos se beneficiaram e se envolveram em operações fraudulentas que excederam o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, que, ao ser inundado, registrou um déficit de aproximadamente cinquenta bilhões de reais. Durante o período de negociação, o banqueiro foi autorizado a receber visitas diárias de seus defensores, mas a PF continua verificando a base de provas.

A negativa da PF, em fato parecido com o ocorrido em maio, evidencia um procedimento que exige, combinadamente, que a delação esteja em nível de evidência corroborada e trazidas informações novas, o que a presente proposta não trouxe. Apesar disso, a defesa de Vorcaro, que atualmente conta com o criminalista Sérgio Leonardo como representante, alega que o material oferecido contém uma série de relatos inéditos, contendo detalhes de como o banco teria mobilizado empresas de fachada e operado em territórios de segunda.

Entretanto, os investigadores afirmam que o material deriva apenas de depoimentos dentro do banco, sem documentar burocracias ou transações que garantissem corroborar a tese. A PGR, sua vez, ainda não deu uma resposta formal. A falta de clareza sobre a posição do Ministério da Justiça previamente, mantida, sugere que o processo de análise ainda está em curso.

Se a delação for aceita, o acordo pode oferecer benefícios ao acusado, como a multiplicação de progressão de regime, redução de pena e auto confissão de crimes. O que não é claro é a extensão dos recursos que as autoridades pretende usar; ainda assim, os patrocinadores do caso, o Ministério Público e a Polícia Federal, reafirmam a necessidade de validação de todas as provas, apontando a exigência de que a prova seja robusta - não apenas livre de inconsistências legais. "





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