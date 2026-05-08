Polícia Federal prende suspeitos em esquema criminoso de migração irregular para os Estados Unidos

A Polícia Federal prendeu sete suspeitos em uma operação para desarticular um esquema criminoso de migração irregular para os Estados Unidos, envolvendo cinco grupos que entraram ilegalmente em pelo menos 477 brasileiros no país.

Portugal endurece regras para cidadania e amplia prazo para brasileiros obterem nacionalidade Sete pessoas foram presas e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás nesta quinta-feira, 7, em operação para desarticular esquema criminoso de migração irregular para os Estados Unidos .

De acordo com a Polícia Federal, o esquema envolvia cinco grupos, que foram responsáveis pela entrada irregular de ao menos 477 brasileiros em território norte-americano. O número pode ultrapassar as 600 vítimas. Segundo estimativas das autoridades repassadas à TV Anhanguera, os grupos suspeitos movimentaram R$ 240 milhões entre 2018 e 2023. Cada grupo tinha sua estrutura própria, mas usava a mesma dinâmica transnacional voltada à promoção de migração irregular.

A atuação existia de forma estruturada, com a organização da logística da viagem desde a saída do Brasil por via aérea até a passagem por países da América Central, principalmente por México e Panamá, e travessia irregular da fronteira terrestre em direção aos Estados Unidos. As organizações também atuavam com integrantes em outros estados além de Goiás e no exterior, principalmente responsáveis pelo suporte logístico, recepção de migrantes e intermediação financeira das operações ilícitas.

O grupo ainda lavava dinheiro por meio de empresas de fachada e interposição de pessoas. A ação era feita para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores movimentados. A ação da Polícia Federal nesta quinta também cumpriu um mandado de busca e apreensão no Amapá e incluiu nomes de dois investigados na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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