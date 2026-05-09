Polícia Federal prende jovem em flagrante por contrabando e descaminho de medicamentos e anabolizantes

Agentes da Polícia Federal detiveram um jovem, transportando ilegalmente medicamentos e anabolizantes no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Agentes da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, prenderam com flagrante delito, durante o final da tarde desta sexta-feira, um jovem de 19 anos com cerca de cem frascos de medicamentos para emagrecimento e quinhentos frascos de anabolizantes.

O preso, oriundo de Brasília, foi detido quando desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Oficiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão (Deain), durante a fiscalização de rotina, localizaram os produtos na bagagem do passageiro. Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça





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