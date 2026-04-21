Polícia Federal já planejava substituição de agente de ligação nos EUA antes de crise diplomática

A Polícia Federal brasileira já havia designado a delegada Tatiana Alves Torres para substituir Marcelo Ivo no ICE antes do recente desgaste diplomático com os Estados Unidos, reforçando que a transição é um procedimento administrativo padrão.

Antes mesmo de qualquer crise diplomática ou impasse envolvendo autoridades internacionais, a Polícia Federal brasileira já havia traçado um plano estratégico para substituir o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava como o principal agente de ligação da instituição junto ao serviço de imigração dos Estados Unidos , conhecido pela sigla ICE.

A decisão, que ganhou contornos de urgência nesta segunda-feira, dia 20, ocorreu após um evidente desconforto por parte de membros do governo americano com a postura adotada pela corporação brasileira durante episódios recentes. Marcelo Ivo foi a figura central e o elo de comunicação da PF na ação realizada no dia 13 de abril, o que gerou ruídos severos nas relações entre as agências de segurança dos dois países. A movimentação para o retorno de Marcelo Ivo ao Brasil, no entanto, não é um evento recente, sendo tratada pela cúpula da PF como um procedimento burocrático natural e planejado. Já em meados de março, a direção da Polícia Federal havia oficializado a nomeação da delegada Tatiana Alves Torres para assumir a referida vaga em solo americano. A portaria oficial que chancela essa transição foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de março, com assinatura direta do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O documento estipula que a nova oficial de ligação cumprirá uma missão de dois anos, incluindo todo o aparato logístico de mudança de sede, transporte de bens e suporte aos familiares. Apesar do momento delicado, a cúpula da corporação manteve a postura de que o processo de substituição estava avançado e não tem relação direta com as pressões externas sofridas nas últimas semanas. Fontes internas da Polícia Federal saíram em defesa da conduta do delegado, sustentando que ele agiu dentro da normalidade das atribuições de um oficial de ligação. Segundo esses relatos, o objetivo de Marcelo Ivo era compartilhar dados relevantes com o serviço de imigração norte-americano a respeito de Alexandre Ramagem, figura que se encontra envolvida em processos judiciais de alta complexidade no Brasil. Vale ressaltar que a detenção de Ramagem nos Estados Unidos não teve conexão direta com as condenações sofridas em território brasileiro, mas foi motivada especificamente por questões relacionadas à sua condição migratória atual. O episódio ganhou relevância porque, após ser detido pelas autoridades americanas, Ramagem conseguiu ser liberado sob a justificativa de que possuía um pedido de asilo político ainda em trâmite. Até o presente momento, a Polícia Federal, através de sua assessoria de comunicação, optou por não emitir posicionamentos detalhados sobre o desdobramento político e diplomático deste caso, mantendo a sobriedade sobre os procedimentos de rotina da instituição no exterior e evitando comentar as insatisfações apontadas por agentes do governo dos Estados Unidos





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