Polícia Federal Investiga MCs Ryan SP e Poze do Rodo e Grandes Produtoras de Funk

Operação da Polícia Federal mira MCs Ryan SP e Poze do Rodo, além das produtoras GR6, Love Funk e Bololo Records, investigando a ligação de oito das dez músicas mais ouvidas no Spotify com as empresas. O impacto financeiro e cultural do funk no país está sob escrutínio.

Uma operação de grande porte da Polícia Federal , deflagrada nesta quarta-feira (15), teve como alvo MCs renomados como Ryan SP e Poze do Rodo, além das proeminentes produtoras GR6, Love Funk e Bololo Records. A magnitude do envolvimento dessas entidades no cenário musical é evidenciada pelo fato de que oito das dez músicas mais ouvidas no Spotify possuem ligações diretas com as empresas sob investigação.

Com exceção de Ryan SP e Poze do Rodo, nenhum outro artista que figura no top 10 do Spotify foi explicitamente mencionado na decisão judicial que fundamentou a operação. Uma análise detalhada, realizada pelo portal g1, revelou que apenas duas músicas do ranking, 'SWIN' do grupo BTS e 'Eu Te Seguro' de Panda, não apresentam qualquer vínculo com as produtoras ou com os MCs em questão.

As canções diretamente ligadas aos alvos da operação incluem 'Famoso Ímã / O Poderoso Chatão', com a participação de MCs Lele JP, Poze do Rodo, Leozinho ZS e DJ Gordinho da VF, onde Lele JP é filiado à GR6 e Poze do Rodo é citado nominalmente na investigação. Outra faixa impactada é 'Relíquia do 2T', interpretada por DJ Gu e MCs Vine7, MC Tuto, MC Joãozinho VT, MC Dkziin, MC FR da Norte, sendo DJ Gu um integrante do casting da Bololo Records.

A música 'Carnívoro' conta com a participação de MCs Jacaré, Lele JP, Negão Original e DJ Japa NK, com Lele JP ligado à GR6 e Japa NK à Bololo Records. Em 'Amo Minha Favela', ambas as estrelas, DJ Japa NK e MC Meno K, são integrantes da Bololo Records, produtora de MC Ryan SP. A faixa 'Gauchinha' apresenta DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Brinquedo e MC LUUKY, todos do time da Bololo Records.

'Bola Uma Vela (Trava Chip)' tem a assinatura de MC Meno K, vinculado à Bololo Records, e DJ Yuri Pedrada, ligado à GR6. Um dos grandes sucessos do início de 2026, 'Posso Até Não Te Dar Flores', com produção de DJ Japa NK e DJ Davi Dogdog, é interpretada por MC Meno K, MC Ryan SP e MC Jacaré, todos pertencentes à Bololo Records.

Por fim, 'Diário de um Cafajeste' é produzida por DJ Oreia e conta com a interpretação de MC Lele JP, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Tuto, MC Negão Original, com Lele JP representando a GR6 e Meno K e Ryan SP a Bololo Records. Somadas, as oito músicas associadas aos artistas e produtoras alvos da Polícia Federal atingem a expressiva marca de 775 milhões de reproduções na plataforma de streaming.

A GR6 se autoproclama a 'número 1 do funk' e gerencia a carreira de aproximadamente 300 artistas do gênero, incluindo nomes como MC Livinho, MC Hariel, MC Don Juan e MC IG, somando um impressionante volume de 32 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube. A Love Funk, comandada por Henrique Viana, é responsável pela carreira de artistas como MC Paiva e Paulin da Capital, além de ter sido fundamental para o lançamento de talentos como MC Daniel, acumulando oito bilhões de visualizações no YouTube.

A Bololô Records, fundada no final de 2025 por Ryan SP, ostenta em seu portfólio nomes de peso como MC Meno K e DJ Japa NK, que figuram entre os artistas mais ouvidos do país, e contabiliza 200 milhões de visualizações em seu canal do YouTube.





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