Head Topics

Polícia Federal investiga ex-governador do Rio Cláudio Castro por suspeita de fraude no setor de combustíveis.

Política News

Polícia Federal investiga ex-governador do Rio Cláudio Castro por suspeita de fraude no setor de combustíveis.
Cláudio CastroRicardo MagroRefit
📆5/15/2026 3:39 PM
📰JornalOGlobo
96 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 94%

Operação titulada Os Sem Refino, autorizada pelo STF, mira em fraudes fiscais e espoliação do erário envolvendo o ex-governador e o conglomerado Refit, entre outros 17 alvos.

A Polícia Federal investiga o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , por supostamente favorecer interesses do conglomerado comandado por Ricardo Magro , presidente da Refit , no setor de combustíveis.

A operação, batizada de Os sem Refino, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolve suspeitas de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro no valor de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos bloqueados. A empresa Refit nega qualquer irregularidade e critica a ação, alegando que a operação prejudica a concorrência no setor de combustíveis.

Segundo a PF, durante o governo de Cláudio Castro, a máquina pública do Rio de Janeiro foi direcionada para beneficiar o conglomerado liderado por Magro, que é considerado foragido pela Interpol. Os investigadores afirmam que o entonces mandatário estadual participou de eventos patrocinados pela Refit ao mesmo tempo em que supostamente liderava iniciativas de combate ao crime organizado no estado.

A polícia describe a falta cometida como uma das mais graves frentes de agressão ao erário fluminense nos últimos anos, envolvendo diversos órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Procuradoria-Geral do Estado. A ação da Polícia Federal, que está integrada nas investigações da chamada ADPF das Favelas, teve início na madrugada desta sexta-feira, com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de funções públicas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Entre os principais alvos estão Ricardo Magro, com mandado de prisão preventiva; o desembargador afastado Guaraci Vianna, o ex-secretário estadual de Fazenda Juliano Pasqual, o ex-procurador Renan Saad e um policial civil. Durante a operação, foram apreendidos mais de R$ 700 mil em espécie e equipamentos eletrônicos no endereço do ex-governador. Castro, que se prepara para disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições, afirma ter colaborado totalmente com a polícia, negando a apreensão de qualquer material relevante

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Cláudio Castro Ricardo Magro Refit Fraude Fiscal Polícia Federal

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia FederalCláudio Castro é alvo de operação da Polícia FederalCláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal
Read more »

Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal no RioCláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal no RioEx-governador do Rio renunciou do cargo em abril deste ano e tem candidatura ao Senado dada como incerta dentro do PL
Read more »

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio CastroPolícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio CastroA Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (15). Ação mira atuação de conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.
Read more »

Polícia Federal realiza operação contra ex-governador Cláudio CastroPolícia Federal realiza operação contra ex-governador Cláudio CastroEx-governador Cláudio Castro, alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, ocupou o Governo do Estado do Rio de Janeiro de 2021 até renunciar ao cargo, no dia 23 de março deste ano.
Read more »



Render Time: 2026-05-15 18:39:43