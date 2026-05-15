Polícia Federal investiga ex-governador do Rio Cláudio Castro por suspeita de fraude no setor de combustíveis.

Operação titulada Os Sem Refino, autorizada pelo STF, mira em fraudes fiscais e espoliação do erário envolvendo o ex-governador e o conglomerado Refit, entre outros 17 alvos.

A Polícia Federal investiga o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , por supostamente favorecer interesses do conglomerado comandado por Ricardo Magro , presidente da Refit , no setor de combustíveis.

A operação, batizada de Os sem Refino, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolve suspeitas de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro no valor de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos bloqueados. A empresa Refit nega qualquer irregularidade e critica a ação, alegando que a operação prejudica a concorrência no setor de combustíveis.

Segundo a PF, durante o governo de Cláudio Castro, a máquina pública do Rio de Janeiro foi direcionada para beneficiar o conglomerado liderado por Magro, que é considerado foragido pela Interpol. Os investigadores afirmam que o entonces mandatário estadual participou de eventos patrocinados pela Refit ao mesmo tempo em que supostamente liderava iniciativas de combate ao crime organizado no estado.

A polícia describe a falta cometida como uma das mais graves frentes de agressão ao erário fluminense nos últimos anos, envolvendo diversos órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Procuradoria-Geral do Estado. A ação da Polícia Federal, que está integrada nas investigações da chamada ADPF das Favelas, teve início na madrugada desta sexta-feira, com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de funções públicas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Entre os principais alvos estão Ricardo Magro, com mandado de prisão preventiva; o desembargador afastado Guaraci Vianna, o ex-secretário estadual de Fazenda Juliano Pasqual, o ex-procurador Renan Saad e um policial civil. Durante a operação, foram apreendidos mais de R$ 700 mil em espécie e equipamentos eletrônicos no endereço do ex-governador. Castro, que se prepara para disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições, afirma ter colaborado totalmente com a polícia, negando a apreensão de qualquer material relevante





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