Polícia Federal deflagra Operação Perv contra abuso sexual infantojuvenil e estupro de vulnerável no Rio

Ação policial cumpre mandados de busca e apreensão e prisão preventiva no Recreio dos Bandeirantes, visando desarticular crimes de exploração sexual de menores na internet. Investigação iniciada após denúncia de provedor de rede social.

Rio de Janeiro - A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Perv, uma ação contundente voltada para a investigação de crimes de extrema gravidade, como estupro de vulnerável e a disseminação e armazenamento de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil no ambiente digital.

A operação se concentrou na Zona Sudoeste do Rio, especificamente no bairro do Recreio dos Bandeirantes, onde os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A presença ostensiva da Polícia Federal na região sinaliza a seriedade com que estas denúncias estão sendo tratadas e o empenho em desarticular redes criminosas que exploram a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Durante as diligências, equipes especializadas da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) lograram êxito em apreender bens cruciais para a investigação, incluindo o celular e o computador do principal suspeito. Estes dispositivos eletrônicos serão submetidos a rigorosas perícias técnicas, com o objetivo de extrair evidências digitais que possam comprovar a autoria e a extensão dos crimes investigados. A análise forense desses equipamentos é fundamental para identificar o alcance da atividade criminosa, os potenciais cúmplices e as vítimas, se houver. A tecnologia, muitas vezes utilizada como ferramenta para a prática de ilícitos, torna-se também o principal meio para a sua elucidação e punição. As investigações que culminaram na Operação Perv foram desencadeadas a partir de informações cruciais recebidas de um provedor de rede social. Este provedor, em seu compromisso com a segurança e a proteção de menores, identificou o envio de conteúdo explícito com cenas de abuso sexual infantil por parte do indivíduo que se tornou o alvo da operação. Além disso, mensagens interceptadas revelaram relatos chocantes do suspeito, nos quais ele descrevia supostos abusos praticados contra crianças com quem convivia. Essa colaboração entre o setor privado e as forças de segurança pública é um pilar essencial no combate a crimes que ocorrem em grande parte no anonimato da internet. A tipificação dos crimes sob investigação abrange, inicialmente, o estupro de vulnerável e a conduta de armazenamento e compartilhamento desse tipo de material. Contudo, a Polícia Federal ressalta que outras infrações penais podem emergir à medida que as apurações avançam, dada a complexidade e a natureza insidiosa desses delitos. A nomenclatura empregada para descrever essas atrocidades tem evoluído. Embora o termo “pornografia” ainda figure no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional e especialistas na área preferem as denominações “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”. Essas expressões são consideradas mais precisas e adequadas por refletirem com maior acurácia a gravidade, a violação dos direitos humanos e o dano psicológico e físico infligido às vítimas. A mudança terminológica não é apenas semântica, mas busca sensibilizar a sociedade para a dimensão da brutalidade envolvida. Diante da persistência e da sofisticação dos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, a Polícia Federal reafirma a importância primordial da prevenção. A corporação emite orientações enfáticas para que pais e responsáveis mantenham um acompanhamento ativo e atento ao uso da internet por seus filhos. A promoção de um diálogo aberto e contínuo sobre segurança digital, a explicação sobre os riscos online e o incentivo para que crianças e adolescentes se sintam seguras para comunicar quaisquer situações suspeitas ou desconfortáveis, são medidas de proteção indispensáveis. A educação digital e a vigilância parental são aliadas poderosas na salvaguarda dos menores em um mundo cada vez mais conectado. A sociedade, em sua totalidade, precisa estar engajada nessa luta. A denúncia é um ato de cidadania e coragem, essencial para que crimes como os investigados nesta operação sejam levados à justiça e os responsáveis, punidos exemplarmente





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