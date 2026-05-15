A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (15). Ação mira atuação de conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro , na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste , na manhã desta sexta-feira (15).

Ação mira atuação de conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. As investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio, São Paulo e Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal.

Também foi determinado o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros, além da suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. A investigação faz parte das apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF 635/RJ, relacionada a atuação de organizações criminosas e possíveis ligações com agentes públicos no Rio. A ação conta com apoio técnico da Receita Federal





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polícia Federal Cláudio Castro Barreira Da Tijuca Zona Sudoeste Combustíveis Ocultação Patrimonial Fraudes Fiscais Inconsistências Refinaria Ações Econômicas Ativos Financeiros Suspensão Organizações Criminosas Ligações Com Agentes Públicos Investigações Supremo Tribunal Federal Receita Federal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justiça Federal concede habeas corpus a MC Poze do Rodo, preso em operação policialA Justiça Federal concedeu habeas corpus ao cantor MC Poze do Rodo, preso desde o dia 15 de abril durante a Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal. A decisão foi assinada pela juíza federal Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Com a decisão, a prisão preventiva do artista foi revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e proibição de sair da cidade por mais de cinco dias sem autorização judicial.

Read more »

Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia FederalCláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal

Read more »

Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal no RioEx-governador do Rio renunciou do cargo em abril deste ano e tem candidatura ao Senado dada como incerta dentro do PL

Read more »

Cláudio Castro, ex-governador do RJ, e dono da Refit são alvos de operação da PFO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »