Polícia Federal cancela porte de armas de guardas civis de Ribeirão Pires por descumprimento de acordo

A Polícia Federal cancelou o uso de armas funcionais por todos os 114 guardas civis municipais de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, devido ao descumprimento de um acordo de cooperação técnica assinado em 2021. A decisão, que afeta até o comandante-geral, foi motivada pela falta de controle interno e eletrônico exigidos. A Polícia Militar reforçará o policiamento na cidade até a regularização.

A Polícia Federal (PF) determinou o cancelamento dos portes funcionais de armas de todos os 114 guardas civis municipais de Ribeirão Pires , na Grande São Paulo, a partir de quinta-feira (18).

A medida, comunicada por meio de documento da Delegacia de Controle de Armas de Fogo (Delearm) em São Paulo, atinge inclusive o comandante-geral da corporação, Wenderson Ferreira. APF alegou que a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade deixou de cumprir diversas cláusulas de um acordo de cooperação técnica firmado em 2021, conditions essenciais para a manutenção das licenças de uso de armamento.

Entre as obrigações descumpridas estão a criação de órgãos de controle interno e externo independentes - Corregedoria e Ouvidoria - e a implementação de um sistema eletrônico de controle do uso e do armazenamento de armas. Atualmente, a GCM de Ribeirão Pires realiza esses controles manualmente, o que, segundo a PF e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), facilita fraudes, falsificação de registros e a destruição de provas de eventuais irregularidades.

A ausência desses mecanismos coloca a cidade em descompasso com municípios vizinhos, que já adotam o controle eletrônico há anos. A situação foi agravada após o MP-SP encaminhar informações à PF comprovando o descumprimento legal dos acordos. Diante disso, a PF considerou a falha grave e determinou a suspensão preventiva dos portes até a regularização.

Uma reunião de emergência foi realizada na noite de quarta-feira (17) com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, do comando da GCM, da Polícia Militar e do promotor Jonathan Vieira de Azevedo, do MP-SP. O promotor afirmou que a população não ficará sem policiamento, pois a Polícia Militar estadual foi acionada para reforçar a segurança na cidade durante o período de saneamento da GCM.

Em nota, a Secretaria municipal de Segurança Pública de Ribeirão Pires, sob a gestão do prefeito Guto Volpi (PL), reconheceu "divergências documentais" e uma "falha administrativa", que seriam "brevemente sanadas". A pasta informou que já há alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para o envio de efetivo da PM, em número suficiente, para cobrir a necessidade de segurança pública até a regularização.

O g1 tentou ouvir a Secretaria Estadual da Segurança (SSP), mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem





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