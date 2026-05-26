Polícia descobre fazenda de mineração de criptomoedas ligada ao Comando Vermelho no Complexo do Lins

Operação da Draco-IE e da 26ª DP encontrou mais de 30 computadores usados para minerar bitcoins em local clandestino, revelando novo método de lavagem de dinheiro do tráfico no Rio de Janeiro.

A polícia civil realizou, nesta sexta-feira, uma operação de grande porte no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, visando desarticular um esquema de mineração de criptomoedas ligado ao Comando Vermelho .

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) em conjunto com a 26ª Delegacia de Polícia, com apoio de blindados e helicópteros. Durante a invasão, equipes encontraram um ambiente semelhante a um data center improvisado, onde mais de trinta computadores de alta performance estavam dispostos em prateleiras dentro de um cômodo de uma casa abandonada.

Cada máquina possuía ventoinhas de grande capacidade e o recinto estava equipado com exaustores na parede, indicando que o local operava continuamente para evitar o superaquecimento dos equipamentos. A energia que alimentava a "fazenda" era fornecida por um ponto de energia clandestino, conectado diretamente a um poste, o que caracteriza o uso de energia irregular, prática comum em atividades ilícitas que buscam reduzir custos operacionais.

A investigação aponta que a mineração de Bitcoins e outras moedas digitais estava sendo utilizada pelos integrantes da facção como mais um canal para lavar os recursos provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes como roubos de veículos, assaltos a pedestres, invasões a residências de alto padrão, furtos a bancos e extorsões. Segundo os delegados, os criminosos monitoravam em tempo real a movimentação das forças de segurança, compartilhando informações sobre a localização de viaturas, blindados e helicópteros em grupos restritos de comunicação, o que demonstra um alto nível de organização e capacidade de reação diante de intervenções policiais.

Até o momento da publicação, dez suspeitos foram detidos e dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, alvos de investigações que vinculam o grupo a um controle territorial armado na região do Lins. A operação também trouxe à tona a crescente adoção de tecnologias avançadas por organizações criminosas brasileiras, que buscam diversificar suas fontes de renda e aplicar recursos de forma mais sofisticada.

Embora a mineração de criptomoedas seja, em princípio, uma atividade legal, a forma como foi empregada neste caso - com energia roubada, equipamentos instalados de maneira clandestina e finalidade de lavagem de dinheiro - configura crime e amplia o leque de ameaças ao combate ao tráfico. As autoridades reforçam que continuam monitorando possíveis desdobramentos e que a estrutura descoberta será analisada detalhadamente para identificar outras rotas de financiamento ilícito.

A ação demonstra o empenho das forças de segurança em adaptar suas estratégias a novas formas de crime organizado, integrando recursos tecnológicos e táticos para desmantelar redes que combinam violência tradicional com crimes cibernéticos





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