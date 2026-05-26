Polícia descobre fazenda de mineração de criptomoedas ligada ao Comando Vermelho no Complexo do Lins

Operação da Draco-IE e da 26ª DP encontrou mais de 30 computadores usados para minerar bitcoins em local clandestino, revelando novo método de lavagem de dinheiro do tráfico no Rio de Janeiro.
A polícia civil realizou, nesta sexta-feira, uma operação de grande porte no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, visando desarticular um esquema de mineração de criptomoedas ligado ao Comando Vermelho .
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) em conjunto com a 26ª Delegacia de Polícia, com apoio de blindados e helicópteros. Durante a invasão, equipes encontraram um ambiente semelhante a um data center improvisado, onde mais de trinta computadores de alta performance estavam dispostos em prateleiras dentro de um cômodo de uma casa abandonada.
Cada máquina possuía ventoinhas de grande capacidade e o recinto estava equipado com exaustores na parede, indicando que o local operava continuamente para evitar o superaquecimento dos equipamentos. A energia que alimentava a "fazenda" era fornecida por um ponto de energia clandestino, conectado diretamente a um poste, o que caracteriza o uso de energia irregular, prática comum em atividades ilícitas que buscam reduzir custos operacionais.
A investigação aponta que a mineração de Bitcoins e outras moedas digitais estava sendo utilizada pelos integrantes da facção como mais um canal para lavar os recursos provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes como roubos de veículos, assaltos a pedestres, invasões a residências de alto padrão, furtos a bancos e extorsões. Segundo os delegados, os criminosos monitoravam em tempo real a movimentação das forças de segurança, compartilhando informações sobre a localização de viaturas, blindados e helicópteros em grupos restritos de comunicação, o que demonstra um alto nível de organização e capacidade de reação diante de intervenções policiais.
Até o momento da publicação, dez suspeitos foram detidos e dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, alvos de investigações que vinculam o grupo a um controle territorial armado na região do Lins. A operação também trouxe à tona a crescente adoção de tecnologias avançadas por organizações criminosas brasileiras, que buscam diversificar suas fontes de renda e aplicar recursos de forma mais sofisticada.
Embora a mineração de criptomoedas seja, em princípio, uma atividade legal, a forma como foi empregada neste caso - com energia roubada, equipamentos instalados de maneira clandestina e finalidade de lavagem de dinheiro - configura crime e amplia o leque de ameaças ao combate ao tráfico. As autoridades reforçam que continuam monitorando possíveis desdobramentos e que a estrutura descoberta será analisada detalhadamente para identificar outras rotas de financiamento ilícito.
A ação demonstra o empenho das forças de segurança em adaptar suas estratégias a novas formas de crime organizado, integrando recursos tecnológicos e táticos para desmantelar redes que combinam violência tradicional com crimes cibernéticos
Comando Vermelho Mineração De Criptomoedas Lavagem De Dinheiro Complexo Do Lins Operação Policial
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Foragida por tráfico é presa ao visitar o filho no Complexo de GericinóPaula Santanna de Oliveira, de 50 anos, foi abordada neste sábado ao tentar entrar no Presídio Alfredo Tranjan para visitar o filho
Read more »
Verde vê ciclo eleitoral ‘complexo’ e alerta para reversão de fluxo estrangeiroPara Luiz Parreiras, estímulo fiscal e parafiscal relevante no Brasil dificulta visão mais consolidada para o mercado de juros doméstico
Read more »
PM busca desarticular roubos e desmanche de veículos em operação na Vila Kennedy | Rio de JaneiroRegião é controlada pelo Comando Vermelho
Read more »
Previ vende ao Safra complexo corporativo em SP avaliado em meio bilhãoPrevi vende ao Safra complexo corporativo em SP avaliado em meio bilhão
Read more »