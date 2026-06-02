Polícia Civil realiza operação contra integrantes do Comando Vermelho

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta terça-feira (2) contra integrantes do Comando Vermelho investigados por tortura, tráfico de drogas e exercício do domínio territorial armado na região de São Gonçalo, Região Metropolitana.

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta terça-feira (2) contra investigados por torturar duas mulheres na comunidade Risca-Faca, em São Gonçalo , Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, traficantes do Comando Vermelho agrediram e rasparam os cabelos das vítimas. Até o momento, três pessoas foram presas. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes buscam cumprir diversos mandados de busca e apreensão na região. A ação tem como alvos integrantes do CV investigados por tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e exercício do domínio territorial armado na região.

A operação ocorreu após a instauração de um inquérito para apurar um caso de extrema violência que aconteceu no dia 18 de maio. Duas mulheres sofreram sessões de torturas, com agressões físicas, cabelos raspados e obrigação de percorrer as ruas da comunidade, sob coação, pedindo desculpas aos criminosos. O crime foi registrado e divulgado pelos próprios traficantes nas redes sociais, em uma demonstração de força do chamado Tribunal do Crime.

A partir da repercussão do caso, agentes da especializada iniciaram uma investigação, que incluiu a coleta de depoimentos, análise de imagens, cruzamento de dados e diligências de campo. A DRE identificou uma participação direta de integrantes da organização criminosa e descobriu que as ordens para a prática das torturas partiram de duas lideranças da facção, ambas com extensa ficha criminal. A operação desta terça busca aprofundar a apuração, reunir novas provas e identificar outros envolvidos no crime.

As investigações seguem em andamento para responsabilizar os autores das torturas e combater a estrutura criminosa responsável pelo tráfico de drogas e pelo domínio territorial na região





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