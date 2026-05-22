Polícia Civil realiza mais uma fase da Operação Contenção no Complexo do Lins contra o CV

Investigações apontam uma estrutura criminosa organizada que usa drones para transportar armas e drogas, além de fraudes bancárias.

A Polícia Civil realiza mais uma fase da Operação Contenção no Complexo do Lins, Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho (CV), focando em tráfico , roubos e extorsões .

A ação visa também um grupo especializado no golpe da ’falsa central telefônica’. Investigações apontam uma estrutura criminosa organizada que usa drones para transportar armas e drogas, além de fraudes bancárias. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira, mais uma fase da Operação Contenção no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, em busca de narcotraficantes do CV investigados por manter o domínio territorial armado da região, roubos e outros crimes patrimoniais. Um dos procurados nesta ação é o traficante Emanuel dos Santos Carvalho, conhecido como Mata Rindo.

Além da ofensiva contra o tráfico, agentes também cumprem mandados contra integrantes de uma organização criminosa especializada no golpe conhecido como ’falsa central telefônica’. A ação é resultado de investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e pela 26ª DP (Todos os Santos).

A operação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de equipes dos departamentos-gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI) e de Polícia Especializada (DGPE). Traficantes do CV compram drones com capacidade para transportar até 20 fuzis entre favelas; segundo a Draco, as investigações identificaram um núcleo criminoso altamente estruturado que atuava no tráfico de drogas, em roubos de veículos, assaltos a transeuntes e ataques a instituições bancárias.

De acordo com as apurações, o grupo também mantinha vigilância armada nos acessos à comunidade, monitorando em tempo real a movimentação das forças de segurança e repassando informações sobre deslocamentos de viaturas, blindados e aeronaves. Paralelamente, a 26ª DP identificou suspeitos envolvidos em roubos de veículos e celulares, além de extorsões e outras práticas violentas que, segundo a polícia, tinham o objetivo de sustentá o poder bélico e financeiro da facção no Complexo do Lins.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos de inteligência reunidos apontam um elevado grau de organização e divisão de tarefas dentro do grupo criminoso, que atuaria de forma permanente para impor medo à população, assegurar o domínio territorial da facção e dificultar a atuação das forças de segurança. Além da ofensiva contra o tráfico, agentes cumprem mandados no Complexo do Lins contra integrantes de uma organização criminosa especializada no golpe conhecido como ’falsa central telefônica’.

Os investigados são apontados como participantes da estrutura financeira da fraude e responsáveis pelo recebimento dos valores obtidos ilegalmente. A investigação é conduzida pela 26ª DP em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Piauí





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