Polícia Civil prende quatro homens suspeitos de integrar milícia no Rio de Janeiro

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu quatro homens suspeitos de integrar uma milícia durante a investigação do assassinato de um casal na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As investigações foram baseadas na análise de imagens do crime e resultaram na apreensão de armas e munições.

A Delegacia de Homicídio s da Capital (DHC) descobriu um grupo suspeito de integrar uma milícia durante a investigação do assassinato do casal Ygor Dante Santos Cordeiro, de 29 anos, e Ariane Anselmo Cortes, de 31 anos, que estava grávida de seis meses.

O crime ocorreu na localidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Embora a polícia afirme que não há ligação direta do grupo com o homicídio, ele foi identificado graças à análise de imagens do assassinato. A prisão dos quatro homens e a apreensão de um adolescente ocorreram nesta terça-feira. Segundo a DHC, equipes especializadas realizaram um trabalho intenso de análise das imagens capturadas nas proximidades do local do crime.

Com o apoio do Centro de Inteligência da Prefeitura do Rio de Janeiro, as equipes identificaram um veículo utilizado por membros da milícia que atuavam na região, realizando cobranças extorsivas de comerciantes locais. As investigações foram intensificadas, e o carro foi localizado em uma área sob influência de milícia na Zona Oeste. O veículo foi abordado pela polícia, resultando na prisão dos suspeitos.

Os presos foram identificados como Carlos Eduardo Gonçalves da Silva, Leandro Augusto da Silva, Rodrigo Silva Pires e Bruno Rodrigues da Rocha. Um adolescente também foi apreendido. Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo carregadas, munições de diversos calibres, aparelhos celulares e uma camisa com a inscrição 'polícia', frequentemente associada à atuação de organizações paramilitares.

Dois dos presos confessaram fazer parte da milícia que atua nas regiões de Curicica, Terreirão, Colônia e Rio das Pedras, admitindo exercer a função conhecida como 'recolhe', que consiste na cobrança armada de valores de comerciantes e moradores sob domínio territorial criminoso. Os conduzidos foram autuados e presos em flagrante pelos crimes de constituição de milícia privada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

A polícia informou que as diligências continuam para esclarecer totalmente a dinâmica do duplo homicídio, que também resultou na morte do feto, além de aprofundar a análise dos vínculos operacionais entre os envolvidos





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