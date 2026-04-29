Polícia Civil prende olheiro do Comando Vermelho em Cabo Frio

Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, foi preso em flagrante enquanto monitorava a movimentação policial em Cabo Frio e Rio das Ostras. Ele é investigado por associação ao tráfico de drogas e atuava como olheiro para o Comando Vermelho.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro intensificou o combate ao crime organizado na Região dos Lagos com a prisão de Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, no último sábado, dia 25.

A ação, fruto de uma investigação integrada entre a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama e a 126ª DP de Cabo Frio, desmantelou parte da rede de apoio logístico do Comando Vermelho na região, especificamente no distrito de Unamar, em Cabo Frio. Rhamon é investigado por associação ao tráfico de drogas e sua função dentro da organização criminosa era crucial para a manutenção das atividades ilícitas.

Ele atuava como olheiro, monitorando constantemente o fluxo de veículos e, principalmente, a movimentação de viaturas policiais nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras. Essa vigilância meticulosa permitia que ele alertasse outros membros da facção sobre a presença da polícia, facilitando a fuga em caso de operações e otimizando o transporte de drogas e outros produtos ilícitos.

A importância do papel de olheiro dentro de uma organização criminosa como o Comando Vermelho reside na capacidade de antecipar ações policiais, minimizando riscos e garantindo a continuidade das operações. Ao identificar padrões de patrulhamento e horários de maior policiamento, o olheiro fornece informações valiosas que permitem aos criminosos ajustar suas estratégias e evitar confrontos diretos com as autoridades.

A prisão de Rhamon Santana Gomes representa um duro golpe para a estrutura do Comando Vermelho na Região dos Lagos, interrompendo o fluxo de informações que sustentava as atividades do grupo. A prisão ocorreu em um local estratégico, na faixa de areia da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A escolha do local sugere que Rhamon poderia estar em um momento de folga ou realizando alguma atividade que não despertasse suspeitas.

A ação policial foi rápida e eficiente, com o suspeito não oferecendo resistência à abordagem. Contra Rhamon havia um mandado de prisão preventiva em aberto, o que demonstra a gravidade das acusações e a necessidade de sua remoção do convívio social para garantir a segurança da população.

A Operação Sinagoga, da qual esta prisão faz parte, é uma iniciativa abrangente da Polícia Civil para desarticular as organizações criminosas que atuam na Região dos Lagos, uma área estratégica para o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. A operação visa não apenas prender os líderes e membros dessas organizações, mas também identificar e apreender seus bens, interrompendo o financiamento de suas atividades.

A Região dos Lagos, com suas praias paradisíacas e grande fluxo turístico, tem sido alvo constante de ações criminosas, o que justifica a intensificação do policiamento e o investimento em inteligência para combater o crime organizado. A prisão de Rhamon Santana Gomes é um passo importante nessa direção, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores e visitantes da região.

A Polícia Civil continua empenhada em desmantelar as estruturas criminosas e levar os responsáveis à Justiça. Após a prisão, Rhamon Santana Gomes foi conduzido à sede da 118ª DP, onde foram realizados os procedimentos de praxe, incluindo a identificação e o interrogatório. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará julgamento à disposição da Justiça. A investigação prossegue para identificar outros membros da organização criminosa e mapear suas atividades na Região dos Lagos.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque Denúncia, que garante o sigilo do denunciante. A Operação Sinagoga demonstra o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública e o combate ao crime organizado. A ação coordenada entre as delegacias de Araruama e Cabo Frio reforça a importância da integração entre as forças policiais para o sucesso das investigações.

A prisão de Rhamon Santana Gomes é um exemplo de como a inteligência policial e o trabalho de campo podem resultar na desarticulação de redes criminosas e na apreensão de criminosos. A Polícia Civil continuará trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e a tranquilidade da população da Região dos Lagos, combatendo o crime organizado e levando os responsáveis à Justiça. A expectativa é que a Operação Sinagoga continue rendendo frutos e contribuindo para a redução da criminalidade na região





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