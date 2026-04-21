Polícia Civil prende oito homens e apreende uma tonelada de cabos de cobre em Magé

Operação Caminhos do Cobre desarticula grupo que realizava furtos de cabos em galerias subterrâneas de Magé, na Baixada Fluminense, com uso de documentos falsos.

Em uma operação estratégica realizada nesta segunda-feira (20), a Polícia Civil do Rio de Janeiro efetuou a prisão em flagrante de oito indivíduos suspeitos de envolvimento em uma vasta rede de furto de infraestrutura de telecomunicações no município de Magé , localizado na Baixada Fluminense .

A ação, que resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de cabos de cobre, foi desencadeada a partir de um trabalho de inteligência policial em conjunto com a empresa concessionária de telefonia afetada pelos crimes. Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) interceptaram os suspeitos no centro da cidade, momento em que realizavam a extração ilícita do material de galerias subterrâneas e a manipulação de fios da rede aérea, utilizando veículos pesados para o transporte da carga subtraída. Durante a abordagem policial, os suspeitos tentaram justificar a atividade apresentando um documento que supostamente conteria uma autorização emitida pela prefeitura local. Contudo, as autoridades civis iniciaram imediatamente um processo de verificação da autenticidade dessa documentação, visto que a concessionária do serviço público confirmou a inexistência de qualquer obra, manutenção ou intervenção técnica autorizada ou prevista para aquele perímetro específico naquele momento. Diante das inconsistências, os oito homens foram detidos e encaminhados à delegacia especializada, onde foram autuados pelo crime de furto qualificado de equipamentos essenciais para o serviço público. Além da carga ilícita, um caminhão e um veículo de passeio, utilizados como ferramentas para o escoamento do cobre furtado, foram apreendidos e ficarão à disposição da perícia técnica para a continuidade das investigações criminais. Esta operação é um desdobramento direto da chamada Operação Caminhos do Cobre, uma iniciativa contínua de repressão qualificada, desenhada pela Polícia Civil para desmantelar toda a cadeia de valor deste mercado ilegal, que vai desde os executores do furto nas ruas até os receptadores finais, como ferros-velhos e indústrias de fundição. Desde setembro de 2024, a referida força-tarefa já executou mais de 580 fiscalizações em estabelecimentos comerciais suspeitos de receptação, resultando em cerca de 270 prisões de proprietários e gerentes de ferros-velhos. O impacto financeiro causado a este setor criminoso é significativo, com o confisco de quase 300 toneladas de materiais metálicos de origem ilícita e a solicitação judicial para o bloqueio de R$ 240 milhões em ativos dos envolvidos, além de R$ 75 milhões em multas pecuniárias, reforçando o rigor do estado no combate a este tipo de crime que prejudica diariamente a conectividade de milhares de cidadãos fluminenses





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