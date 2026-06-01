Polícia Civil investiga possível desvio de recursos públicos da prefeitura de São Paulo para produção do filme 'Dark Horse'

Delegado apontou 'suspeitas de confusão patrimonial' e de que 'recursos públicos do programa WiFi Livre SP tenham sido desviados' para pagar o filme, e pediu relatório do Coaf sobre Karina e sua ONGA. Polícia Civil investiga o possível desvio de recursos públicos da prefeitura de São Paulo para a produção do filme 'Dark Horse'. O Instituto Conhecer Brasil, contratado para instalar Wi-Fi na cidade, é suspeito de desviar verbas para a produtora Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama.
O Instituto Conhecer Brasil, contratado para instalar Wi-Fi na cidade, é suspeito de desviar verbas para a produtora Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama. A Operação Wi-Fi cumpre mandados de busca, e o delegado pede a quebra de sigilo bancário da empresária. A prefeitura nega irregularidades.
A ONG de dona da produtora de 'Dark Horse' emitiu nota fiscal para si própria em contrato com a Prefeitura de São Paulo O longa é produzido pela Go Up Entertainment, empresa de Karina Ferreira da Gama, que também é dona do instituto contratado pela gestão Ricardo Nunes (MDB) para implementar o programa de internet gratuita.
Nesta segunda-feira (1º), foi deflagrada a Operação Wi-Fi, que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de Karina, nas sedes do instituto e da produtora, e também na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça que seja encaminhado um ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para que o órgão forneça relatórios de inteligência financeira detalhados sobre as movimentações financeiras de Karina e de suas empresas. Ainda não houve decisão judicial sobre este ponto.
A operação desta segunda foi autorizada pela Vara de Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) da capital. Ao pedir a quebra de sigilo bancário da empresária, o delegado Antonio Carlos Munuera Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, argumenta que há ‘suspeitas de confusão patrimonial’ e de uso de recursos público do programa ‘WiFi Live SP’ tenham sido desviados para a produção do filme por meio da utilização ‘das contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo’
