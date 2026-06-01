Polícia Civil investiga possível desvio de recursos públicos da prefeitura de São Paulo para produção do filme 'Dark Horse'

Polícia Civil investiga possível desvio de recursos públicos da prefeitura de São Paulo para produção do filme 'Dark Horse'
📆6/1/2026 2:44 PM
📰JornalOGlobo
Delegado apontou 'suspeitas de confusão patrimonial' e de que 'recursos públicos do programa WiFi Livre SP tenham sido desviados' para pagar o filme, e pediu relatório do Coaf sobre Karina e sua ONGA. Polícia Civil investiga o possível desvio de recursos públicos da prefeitura de São Paulo para a produção do filme 'Dark Horse'. O Instituto Conhecer Brasil, contratado para instalar Wi-Fi na cidade, é suspeito de desviar verbas para a produtora Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama.

Delegado apontou 'suspeitas de confusão patrimonial' e de que 'recursos públicos do programa WiFi Livre SP tenham sido desviados' para pagar o filme, e pediu relatório do Coaf sobre Karina e sua ONG

O Instituto Conhecer Brasil, contratado para instalar Wi-Fi na cidade, é suspeito de desviar verbas para a produtora Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama. A Operação Wi-Fi cumpre mandados de busca, e o delegado pede a quebra de sigilo bancário da empresária. A prefeitura nega irregularidades.

A ONG de dona da produtora de 'Dark Horse' emitiu nota fiscal para si própria em contrato com a Prefeitura de São Paulo O longa é produzido pela Go Up Entertainment, empresa de Karina Ferreira da Gama, que também é dona do instituto contratado pela gestão Ricardo Nunes (MDB) para implementar o programa de internet gratuita.

Nesta segunda-feira (1º), foi deflagrada a Operação Wi-Fi, que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de Karina, nas sedes do instituto e da produtora, e também na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça que seja encaminhado um ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para que o órgão forneça relatórios de inteligência financeira detalhados sobre as movimentações financeiras de Karina e de suas empresas. Ainda não houve decisão judicial sobre este ponto.

A operação desta segunda foi autorizada pela Vara de Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) da capital. Ao pedir a quebra de sigilo bancário da empresária, o delegado Antonio Carlos Munuera Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, argumenta que há ‘suspeitas de confusão patrimonial’ e de uso de recursos público do programa ‘WiFi Live SP’ tenham sido desviados para a produção do filme por meio da utilização ‘das contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo’

