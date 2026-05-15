Polícia Civil investiga caso de torturano envolvendo Kratos Douglas, de 11 anos

A Polícia Civil de São Paulo investiga suspeitas de torturano em um caso envolvendo Kratos Douglas, de 11 anos, que vivia acorrentado dentro de casa, onde foi encontrado morto. Além das denúncias de tortura e maus-tratos, surgiram suspeitas de exploração sexual envolvendo o pai da criança. O caso está entre os mais graves que já viu na carreira, segundo a delegada Ancilla Vega.

Um caso de torturano envolvendo Kratos Douglas , de 11 anos, foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo. O menino foi encontrado morto dentro de casa, onde vivia acorrentado.

Além das denúncias de tortura e maus-tratos, surgiram suspeitas de exploração sexual envolvendo o pai da criança. A delegada Ancilla Vega afirmou que o caso está entre os mais graves que já viu na carreira. Kratos não estava matriculado em nenhuma escola e as outras duas crianças que viviam no imóvel foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. O pai, a avó e a madrasta também foram presas.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que o caso é 'inaceitável' e não conseguir entender 'como um pai fez isso com um filho'. Kratos Douglas foi sepultado em Bauru, no interior paulista, onde mora a mãe biológica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil





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