Polícia Civil e MPRJ realizam operação contra agentes públicos suspeitos de ligação com o TCP

A operação é realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra agentes públicos suspeitos de ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP). O deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador Ulisses Marins e um ex-assessor parlamentar foram alvos das buscas.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro ( MPRJ ) realizaram uma operação contra agentes públicos suspeitos de ligação com o Terceiro Comando Puro ( TCP ).

O deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador Ulisses Marins e um ex-assessor parlamentar foram alvos das buscas. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, incluindo um endereço na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A investigação foi instaurada após surgirem indícios de que parlamentares teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa que previa a demolição de imóveis ligados à organização criminosa em Parada de Lucas, no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. Segundo o MPRJ, os investigados teriam usado a influência dos cargos para alegar que os imóveis seriam destinados à prestação de serviços sociais.

No entanto, as apurações indicam que essa justificativa não correspondia à realidade. A operação policial acabou sendo adiada. Os mandados foram autorizados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e são cumpridos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Ceasa e em outros endereços localizados na capital fluminense e no Espírito Santo. As buscas seguem em andamento





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