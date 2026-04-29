Polícia Civil do Rio mira rapper Oruam e família em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o rapper Oruam, sua mãe e irmão por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A ação faz parte da 'Operação Contenção' e visa desarticular o braço financeiro da facção criminosa.

Uma extensa operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está em curso nesta quarta-feira, 29 de maio, com foco no rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, artisticamente conhecido como Oruam , e sua ligação com o Comando Vermelho .

A ação, que visa desarticular o braço financeiro da facção criminosa responsável pela lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, tem como alvos também a mãe do artista, Márcia Nepomuceno, e seu irmão, Lucas Nepomuceno. Todos os três são considerados foragidos da justiça. A investigação, que se estendeu por aproximadamente um ano, revelou um sofisticado esquema de movimentação financeira ilícita, com a identificação de operadores, contas de terceiros e estratégias para ocultar a origem dos recursos.

A operação se baseou na análise detalhada de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, além do cruzamento de informações telemáticas e financeiras, demonstrando um sistema estruturado de recebimento, pulverização e reinserção de valores ilícitos na economia formal. A Polícia Civil tem concentrado seus esforços em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro, cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços associados aos investigados.

Durante as diligências, Carlos Alexandre Martins da Silva foi preso, sendo identificado como o operador financeiro da mãe de Oruam. A crise legal de Oruam se intensificou no início de fevereiro, quando um mandado de prisão preventiva foi expedido em seu nome após a revogação de uma liminar que o mantinha em liberdade.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, fundamentou-se no reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas ao cantor, em particular no que diz respeito ao uso da tornozeleira eletrônica. Os registros apontam para 66 ocorrências de violação do uso do equipamento desde novembro de 2025, com 21 delas consideradas graves apenas em 2026. O magistrado destacou que o histórico de descumprimentos compromete a efetividade das medidas cautelares, justificando o restabelecimento da prisão preventiva.

A defesa de Oruam argumentou que as falhas no monitoramento eram decorrentes de problemas técnicos e que não houve intenção de descumprir as determinações judiciais, mas essa alegação não foi suficiente para reverter a decisão do STJ. A investigação também revelou a existência de diálogos entre Carlos Costa Neves, conhecido como “Gardenal”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, e um miliciano, reforçando a influência de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, como liderança central da facção, mesmo estando preso.

A operação em curso faz parte da 'Operação Contenção', uma iniciativa estratégica do Governo do Estado do Rio de Janeiro para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O objetivo principal é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender os traficantes que atuam na região. Até o momento, a 'Operação Contenção' já resultou na captura de mais de 300 indivíduos e na neutralização de 136 criminosos em confrontos.

As autoridades também apreenderam um arsenal considerável, incluindo cerca de 470 armas de fogo, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições. A investigação aponta para movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, evidenciando a origem ilícita dos recursos. A polícia identificou a atuação coordenada de diversos integrantes, incluindo operadores responsáveis por intermediar transações sucessivas com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.

As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos, possíveis empresas utilizadas na lavagem de dinheiro e beneficiários indiretos dos recursos ilícitos. A CNN Brasil está buscando contato com a defesa dos citados para obter um posicionamento sobre as acusações





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