Polícia Civil Desmantela Quadrilha de Golpes Online no Rio de Janeiro

Operação da Polícia Civil combate esquema de fraudes que se passava por plataforma de pagamentos, com mandados de busca e apreensão no Recreio e em São João de Meriti.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intensificou o combate a crimes cibernéticos com o lançamento de uma operação abrangente nesta segunda-feira, 27 de maio, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em golpes financeiros realizados através da internet.

A ação, meticulosamente planejada e executada, concentra-se em desarticular uma rede de fraudadores que se valem da falsidade ideológica, simulando ser uma plataforma de pagamentos legítima para enganar usuários desavisados. As equipes policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão em dois importantes pontos estratégicos da região metropolitana: o bairro do Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Oeste da cidade, e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A operação representa um marco no esforço contínuo das autoridades em proteger a população contra as crescentes ameaças no ambiente digital. A investigação, que teve início no ano de 2025, foi desencadeada após o relato de uma vítima que descreveu ter sido ludibriada enquanto buscava suporte através de aplicativos de mensagens instantâneas e plataformas de redes sociais.

A vítima, acreditando estar em contato com canais de atendimento oficiais, foi induzida a realizar transações bancárias não autorizadas, resultando em perdas financeiras significativas. A análise detalhada do caso revelou um padrão de atuação sofisticado, onde os criminosos utilizavam táticas de engenharia social para manipular as vítimas e obter acesso a informações confidenciais. A Polícia Civil identificou que o grupo criminoso empregava máquinas de cartão de crédito e débito de diversas operadoras para processar os valores obtidos ilicitamente.

Uma das pistas cruciais para a identificação dos envolvidos surgiu com a rastreamento de transações financeiras que foram vinculadas a equipamentos registrados em nome de um dos investigados. Este indivíduo, ao ser interrogado na delegacia, inicialmente alegou que possuía oito máquinas de cartão destinadas ao uso em eventos realizados por uma casa de shows no Recreio dos Bandeirantes.

No entanto, confrontado com as evidências, admitiu ter facilitado as operações fraudulentas a pedido de outro membro da organização. A complexidade do esquema se revelou ainda mais com a descoberta de que os valores obtidos eram imediatamente repassados via Pix para contas de terceiros, uma estratégia deliberada para dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar a sua origem ilícita. Em troca da colaboração, os responsáveis pelas máquinas de cartão recebiam comissões, incentivando a continuidade das atividades criminosas.

Com base no robusto conjunto de provas coletadas ao longo da investigação, a Polícia Civil solicitou e obteve da Justiça os mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em residências e em um estabelecimento comercial utilizado como depósito para as máquinas de cartão empregadas nos golpes. A ação coordenada é conduzida por policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), unidade especializada no combate a fraudes e delitos cibernéticos.

A DRCI tem se destacado no enfrentamento a esse tipo de criminalidade, que tem apresentado um aumento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo crescente uso da internet e das tecnologias digitais. A operação em curso visa não apenas prender os responsáveis pelos golpes, mas também apreender os equipamentos utilizados, bloquear as contas bancárias envolvidas e identificar outras possíveis vítimas.

A Polícia Civil reforça a importância da conscientização da população sobre os riscos de golpes online e orienta que, em caso de suspeita, a denúncia seja feita imediatamente às autoridades competentes. A investigação continua em andamento, com o objetivo de identificar todos os membros da organização criminosa e desmantelar completamente a sua estrutura. A Polícia Civil reafirma o seu compromisso em proteger a sociedade contra as ameaças cibernéticas e garantir a segurança das transações financeiras realizadas no ambiente digital.

A colaboração da população é fundamental para o sucesso das investigações e a prevenção de novos golpes





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