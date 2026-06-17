Polícia Civil descobre cemitério clandestino da milícia em Rio das Pedras

Em operação nesta quarta-feira, policiais localizaram poço usado para ocultar cadáveres em área de mata no Rio de Janeiro. A descoberta surge a partir de denúncias sobre desaparecimentos e reacende a esperança de famílias que buscam respostas há meses.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou, nesta quarta-feira (17), um cemitério clandestino utilizado por milicianos na área de mata da comunidade de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste da cidade.

As investigações apontam que criminosos da região usavam um poço para ocultar os corpos das vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros, peritos da Polícia Civil e outras forças especiais, como a Seção de Operações com Cães e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), estão no local para a remoção dos restos mortais e a perícia. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para identificação.

A descoberta emergede de denúncias e inquéritos sobre desaparecimentos na área, reacendendo a esperança de mães que buscam filhos desaparecidos há cerca de dois meses. Entre elas, Renata, mãe de Ryan, desaparecido desde 20 de abril. Ela recebeu uma denúncia anônima sobre o local e a repassou à polícia, afirmando esperar por respostas, mesmo que não sejam as que deseja.

Outra mãe, Lucélia Bento, mãe de Luan, desaparecido desde 19 de abril, também se manifestou, pedindo que a justiça seja feita. Luan foi visto pela última vez na comunidade, de onde seu celular emitiu os últimos sinais. As famílias aguardam agora a identificação dos corpos para saber se seus filhos estão entre as vítimas





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cemitério Clandestino Milícia Rio Das Pedras Desaparecidos Polícia Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Baita susto e livramento', diz morador da Rocinha após deslizamento | Rio de JaneiroAo longo do dia, pedras continuam se desprendendo da encosta em área interditada pela Defesa Civil

Read more »

Integrantes de quadrilha especializada em sequestros-relâmpago são presos no Rio | Rio de JaneiroEntre os detidos está Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, responsável por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias usadas no esquema

Read more »

Incêndio atinge restaurante mais antigo da cidade do Rio | Rio de JaneiroCafé Lamas é considerado patrimônio cultural da cidade do Rio e acumula 152 anos de atividade ininterrupta

Read more »

PMs são denunciados por receber propina para liberar carro em blitz no Rio | Rio de JaneiroJustiça Militar recebeu a denúncia e determinou o afastamento dos agentes do policiamento ostensivo

Read more »