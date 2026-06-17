Polícia Civil desarticula núcleo financeiro do Tren de Aragua no Brasil em operação contra tráfico de armas

A Polícia Civil de Roraima realizou uma operação nacional contra a facção venezuelana Tren de Aragua, resultando em 11 prisões e apreensão de veículos de luxo, armamentos e mais de R$ 320 mil. A ação focou no núcleo financeiro da organização, que atuava como corredor logístico para armas provenientes dos EUA e Colômbia, com distribuição para facções brasileiras como o Comando Vermelho. A operação ocorre em meio a pressão internacional, com a morte do líder do grupo nos EUA e risco de deslocamento para a fronteira brasileira.

A Polícia Civil de Roraima deflagrou uma significativa operação de repressão à facção venezuelana Tren de Aragua, desvelando um sofisticado esquema de tráfico internacional de armas que conectava os Estados Unidos e a Colômbia a facções criminosas brasileiras.

O estado de Roraima, na região amazônica, funcionava como um corredor logístico estratégico para a distribuição desse armamento pesado. A ação, que se estendeu a outros estados como Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, resultou na prisão de onze indivíduos, na apreensão de onze veículos - alguns de luxo, com valores superiores a um milhão de reais, como um Porsche no Rio e uma Land Rover em São Paulo - e na captura de armamentos variados, incluindo pistolas, submetralhadoras e fuzis, além de quantias expressivas em dinheiro, totalizando mais de 320 mil reais, entre reais e dólares.

O foco operacional, conforme destacado pelo delegado Wesley Costa, da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco), foi o núcleo financeiro da organização, responsável pelo gerenciamento dos vultuosos recursos obtidos com o comércio ilegal de armas para grupos como o Comando Vermelho. A investigação aprofundou a modalidade criminosa do tráfico de armas, revelando que os armamentos tinham procedência dos Estados Unidos e da Colômbia, sendo inicialmente encaminhados ao Amazonas e, posteriormente, redistribuídos para o Rio de Janeiro e outras praças.

Além desse ramo, a facção atuava de forma diversificada no Brasil, incluindo o tráfico de drogas e a exploração imobiliária predatória, como a superlotação de residências alugadas para famílias de migrantes venezuelanos, gerando lucros adicionais. O delegado Wesley Costa também detalhou a estrutura transnacional do grupo, originário de 2014 na prisão de Tocorón, em Aragua, Venezuela, que sob a liderança de Héctor Guerrero Flores, o "Niño Guerrero", se transformou em um poderoso cartel.

A prisão de Tocorón chegou a ter uma infraestrutura luxuosa, com piscina, restaurante, boate e até zoológico, financiada pelas atividades ilícitas da organización. O contexto da operação é ampliado pelos recentes eventos internacionais envolvendo o Tren de Aragua. O governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, intensificou ações contra a facção, resultando na morte de seu líder, Héctor Guerrero Flores, em um ataque na região de Las Claritas, na Venezuela, em 12 de junho.

A Casa Branca já havia classificado o grupo como organização criminosa transnacional durante o governo Biden (2021-2025) e agora busca designá-lo como organização terrorista internacional. Essa pressão externa, segundo o delegado Costa, pode deslocar membros da facção para a fronteira brasileira, utilizando o território nacional como rota de fuga, o que demanda vigilância reforçada.

A operação, portanto, não apenas desarticula uma rede financeira e logística crucial no Brasil, mas também se insere em um cenário de resposta coordenada a uma organização que representa uma ameaça à segurança regional, com raízes na crise migratória e econômica venezuelana e expansão Consolidada em múltiplos países





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