Polícia Civil de Roraima desmonta esquema milionário de 'jogo do tigrinho' liderado por influenciadores

A Polícia Civil de Roraima prendeu preventivamente a influenciadora Adrielly Viviany Araújo de Jesus e mais sete pessoas, incluindo seis influenciadores, por suspeita de envolvimento em um esquema milionário relacionado ao 'jogo do tigrinho'. O grupo movimentou cerca de 260 milhões de reais em dois anos, valor incompatível com a renda declarada. A operação Mantus revelou um esquema organizado de crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro, com uso estratégico das redes sociais para atrair vítimas com promessas enganosas de ganhos fáceis.

A Polícia Civil de Roraima realizou uma operação de grande porte nesta segunda-feira, 27, resultando na prisão preventiva da influenciadora digital Adrielly Viviany Araújo de Jesus, de 29 anos, suspeita de liderar um esquema milionário relacionado ao ' jogo do tigrinho '.

Segundo as investigações, a influenciadora, que possui 149 mil seguidores no Instagram, teria movimentado cerca de 144 milhões de reais entre 2023 e 2024, mesmo estando inscrita em programas sociais do governo federal. Além dela, outras sete pessoas, incluindo seis influenciadores, também foram detidas preventivamente por suspeita de envolvimento no esquema. De acordo com a polícia, o grupo movimentou aproximadamente 260 milhões de reais em dois anos, valor considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.

Entre os presos estão o marido de Adrielly, Dione dos Santos Silva, de 37 anos; a influenciadora Amanda Lourenço, de 28 anos; o influenciador Gildásio Cardoso, de 25 anos, com 29 mil seguidores; a influenciadora Laís Ramos Gomes da Silva, de 31 anos; o influenciador Patrik Adhan, de 27 anos, com 619 mil seguidores; a comunicadora Raniely Carvalho, de 39 anos, com 173 mil seguidores; e a influenciadora Vitória Reis, de 26 anos.

Outros investigados também foram alvos de medidas judiciais, como mandados de busca e apreensão em suas residências, incluindo a esteticista Juliana Lima do Nascimento, de 23 anos; a influenciadora Victoria Paixão, de 26 anos, com 10,8 mil seguidores; e o empresário Ruissian Ferreira Braga Ribeiro, de 28 anos, do ramo automobilístico. O delegado Eduardo Patrício, responsável pelas investigações, afirmou que os investigados utilizavam sua visibilidade digital para divulgar plataformas do chamado 'jogo do tigrinho', atraindo seguidores com promessas enganosas de ganhos fáceis.

'As investigações demonstraram que havia uma atuação organizada, com uso estratégico das redes sociais para alcançar um grande número de vítimas. Trata-se de uma prática criminosa com elevado potencial de dano coletivo', destacou.

'Identificamos um crescimento patrimonial expressivo, com aquisição de veículos de luxo, imóveis e bens de alto padrão, o que reforça os indícios de lavagem de dinheiro', completou. A operação policial, intitulada Mantus (associado ao mundo subterrâneo e às forças ocultas da mitologia etrusca), foi realizada após uma investigação que durou cerca de 18 meses, tendo iniciado em setembro de 2024, e revelou o esquema estruturado, com forte atuação nas redes sociais, para crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, os agentes da DERCC (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos) cumpriram onze mandados de busca e apreensão, sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores que podem chegar a 68 milhões de reais nas contas bancárias e em carteiras de investimentos dos investigados. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro, após manifestação favorável do Ministério Público.

'As investigações seguem em andamento, com possibilidade de novas fases da operação', disse Eduardo Patrício. Todos os presos foram conduzidos às unidades policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados, onde foram devidamente interrogados pelos delegados que atuaram na operação. Após os procedimentos legais, os investigados permanecem à disposição da Justiça e estão sendo apresentados em audiência de custódia nesta terça-feira, 28





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polícia Civil De Roraima Jogo Do Tigrinho Influenciadores Lavagem De Dinheiro Crimes Cibernéticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polícia Civil Desmantela Quadrilha de Golpes Online no Rio de JaneiroOperação da Polícia Civil combate esquema de fraudes que se passava por plataforma de pagamentos, com mandados de busca e apreensão no Recreio e em São João de Meriti.

Read more »

Operação da Polícia Civil prende traficantes ligados ao Comando Vermelho no RioPolícia Civil realiza fase da Operação Torniquete em São Gonçalo, resultando em prisões, apreensão de drogas e recuperação de veículos roubados. A operação visa desmantelar esquema de roubo de cargas e veículos que financia o Comando Vermelho.

Read more »

Polícia Civil prende foragido da Justiça em Rio BonitoJornalista há 24 anos, com passagens pelo Jornal do Meio Ambiente, em Niterói, Revista Tour In Rio Miami no Rio de Janeiro e em Miami, Rádio Transamérica e Rádio 107,9 (antiga Rádio Estácio de Sá) ambas na cidade do Rio de Janeiro, TV Planície em Campos, Rede TV no Rio de Janeiro e Revista Maricá Já em Maricá.

Read more »

Acordo destina R$ 115 milhões da União para Roraima por despesas com migração venezuelanaO acerto, mediado pela AGU, encerra um processo que tramitava no STF desde 2018

Read more »

TSE retoma nesta terça julgamento do ex-governador de RoraimaAntonio Denarium foi cassado na Justiça Eleitoral do estado por abuso de poder econômico, mas conseguiu passar o mandato ao vice, Edilson Damião

Read more »

Influenciadores do 'jogo do tigrinho' são alvos de operação em RoraimaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »