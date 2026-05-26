Pochettino anuncia lista dos 26 jogadores dos EUA para a Copa do Mundo de 2026 em evento de Nova York

Mauricio Pochettino comandará a divulgção oficial dos 26 nomes dos EUA para a Copa do Mundo 2026 em Nova York às 16h, com transmissão ao vivo . Os nomes na lista preliminar incluem Christian Pulisic, Gio Reyna e outros.

A seleção dos Estados Unidos de Futebol, sob o comando do técnico Mauricio Pochettino , agendou a divulgação oficial dos 26 jogadores que competirão na Copa do Mundo de 2026 com um evento exclusivo em Nova York.

O anúncio será apresentado às 16h, horário de Brasília, no estádio SoFi Stadium, em Los Angeles, onde a equipe americana fará sua estreia contra o Paraguai, em 12 de junho. A transmissão ao vivo será realizada em parceria com a emissora local, proporcionando acesso global ao público brasileiro e aos fãs internacionais. A pressão sobre os jogadores tem aumentado à medida que a expectativa cresce.

O técnico Pochettino já sinalizou a importância de montar um elenco equilibrado entre experiência e potencial jovem. Ele levantou a possibilidade de surpresa, já que a lista oficial ainda não foi revista.

Entretanto, rumores circundam os nomes que poderiam se antecipar ao anúncio. Entre eles, o jovem ataque do Manchester United, Christian Pulisic, que já atuou em dois mundiais, e o meio-campista de Manchester City, Gio Reyna, considerados pilares da nova geração americana. Até agora, apenas alguns jogadores foram confirmados em comunicados oficiais.

No entanto, a imprensa liga‑belga revelou uma lista preliminar que inclui figuras relevantes do cenário internacional: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright e outros. Com a última participação em 2022, onde os Estados Unidos chegaram à fase de 16 grandes na França, a expectativa para 2026 é ainda maior.

O país aspira a avançar além dos momentos prévios, considerando os fortes enfrentamentos já vividos, como a vitória sobre o México nas oitavas de 2002 e a partida final contra a Alemanha. A escolha de um evento em Nova York reflete a estratégia de Pochettino de gerar ampla visibilidade e engajar a comunidade norte-americana no processo. O estádio SoFi, onde se adscrivem os primeiros testes, fornecerá a arena perfeita para que a equipe se projete diante da torcida.

Em paralelo, uma discussão está em curso acerca da preparação física e mental dos atletas. Condicionadores, psicólogos e fisioterapeutas têm sido comprometidos a criar um ambiente seguro que minimize lesões e maximize o desempenho. Além do foco nos jogadores, a comissão técnica também tem investido em tecnologia de análise de jogo. Os dados coletados pelas plataformas vêm sendo usados para ajustar estratégias táticas e fincar o peso de cada atleta no esquema oficial.

É evidente que os Estados Unidos querem solidificar a posição de Pochettino como líder, como ele garante que o processo de confirmação de elenco será conduzido de forma colaborativa, com consultas e revisões junto às categorias de base. A expectativa está alta entre a torcida que quer ver os jogadores se destacarem na próxima edição do Mundial. Temos afirmado que o anúncio oficial será em Nova York, e que o grande dia será marcado pela seleção dos mais promissores. O mundo do futebol tem atenção livre dessa decisão.





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