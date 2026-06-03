Pobreza Menstrual: Parceria entre Rhodia e Pantys cria modelo autofinanciável para ampliar doações

Iniciativa inovadora combina produtos menstruais biodegradáveis, educação e créditos sociais auditados para combater a pobreza menstrual no Brasil. O modelo projeta atender mais de 70 mil pessoas até 2028, financiando sua própria expansão por meio de impacto social comprovado.

Cerca de 15 milhões de brasileiras enfrentam a falta de acesso adequado a produtos menstruais, um problema conhecido como pobreza menstrual que afeta milhões de pessoas no país.

Dados do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do UNICEF revelam que, devido à ausência de recursos, muitas adolescentes e mulheres chegam a improvisar alternativas com papel, pano, jornal e outros materiais inadequados, o que traz sérios riscos à saúde e à dignidade. Esse cenário não só impacta a higiene básica, mas também impede a frequência escolar, o acesso ao trabalho e a plena participação social, uma vez que a ausência de produtos seguros leva à interrupção de atividades diárias.

A questão é estrutural e atinge especialmente grupos em situação de vulnerabilidade econômica, onde o custo dos absorventes compete com despesas essenciais como alimentação, transporte e moradia. Em muitas comunidades, a falta de infraestrutura sanitária em escolas e residências agrava ainda mais a situação, tornando a menstruação uma barreira significativa para o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Diante desse desafio, uma parceria inovadora entre a Rhodia, empresa química do Grupo Solvay com mais de 160 anos de história, e a Pantys, uma startup especializada em produtos menstruais sustentáveis, propõe um modelo autofinanciável para acelerar doações e ampliar o combate à pobreza menstrual. A iniciativa combina a distribuição de produtos, educação menstrual e um sistema de créditos sociais que transforma impactos sociais comprovados em ativos financeiros certificados.

A expectativa é alcançar cerca de 7 mil pessoas até 2026 e superar 70 mil beneficiadas até 2028. Segundo Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys, o mecanismo foi desenhado para que o próprio impacto gerado ajude a financiar a expansão das ações, criando um ciclo permanente de reinvestimento nas comunidades.

A geração de créditos sociais deve saltar de aproximadamente 40 mil em 2026 para até 450 mil em 2028, multiplicando em quatro ou cinco vezes o volume de doações ao longo dos próximos anos. Os indicadores medidos incluem frequência escolar, acesso ao trabalho, ganho de tempo, saúde e bem-estar, todos auditados por terceiros para garantir transparência e credibilidade.

Daniela Manique, presidente do Grupo Solvay (Rhodia) na América Latina, destaca que a química pode ser parte da solução para desafios ambientais e sociais, e que a parceria une duas organizações com perfis distintos, mas objetivos semelhantes: usar a inovação para melhorar vidas. A calcinha absorvente da Pantys, feita com tecido biodegradável desenvolvido pela Rhodia, já opera próxima da neutralidade de carbono e deve atingir entre 97% e 98% de redução líquida nas emissões no próximo ano.

Essa tecnologia representa um avanço ao oferecer uma alternativa reutilizável e sustentável, reduzindo tanto o custo de longo prazo para as usuárias quanto o impacto ambiental. A iniciativa também reforça a importância de mensurar e comprovar os resultados, atendendo a uma demanda crescente por responsabilidade social corporativa. Apesar do progresso, o desafio permanece enorme: até 60 milhões de pessoas menstruam no Brasil, e a pobreza menstrual continua afetando uma parcela significativa da população.

A parceria entre Rhodia e Pantys surge como um modelo potencialmente escalável, que busca não apenas doar produtos, mas construir um ecossistema de impacto mensurável e auto sustentável, capaz de transformar a vida de milhares de mulheres e meninas em todo o país





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