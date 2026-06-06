Pneumologista esclarece diferenças entre gripe, resfriado, rinite e sinusite

Em entrevista, especialista da Unifesp compara Quadros clíncos e destaca tratamentos adequados para cada condição respiratória, alertando sobre o uso indevido de antibióticos.

A gripe, o resfriado, a rinite e a sinusite são condições que frequentemente geram confusão entre os pacientes. Para esclarecer as diferenças entre essas doenças, o pneumologista e professor da Unifesp, Clystenes de Oliveira, concedeu uma entrevista que será exibida no programa ' Saúde em Dia' deste sábado (6), comparando as características de cada quadro clínico e os cuidados necessários em cada caso.

A gripe, causada pelo vírus influenza, é considerada uma das doenças respiratórias mais impactantes da história.

'A gripe espanhola matou 40 milhões de pessoas', destacou Clystenes. Depois vieram a gripe asiática e a 'gripe comum', que todo ano infecta milhões, com um número de mortes que varia entre 250 mil e 600 mil anualmente.

Clystenes ressaltou que a gripe é essencialmente uma doença febril: 'Quem tem gripe tem febre, e é febre mesmo, 38,5 ou 39 graus', além de dor muscular, dor nas articulações, mal-estar e dor de cabeça - sintomas que levam o paciente a ficar 'de cama'. O resfriado, por sua vez, é geralmente mais brando, com coriza, congestão nasal leve e dor de garganta, mas sem a febre alta e o mal-estar intenso da gripe.

O especialista observou, com humor, que 'o melhor serviço de meteorologia é o nariz de quem tem rinite', pois sintomas como espirros e congestão nasal costumam aparecer antes mesmo de uma mudança climática. Por ser de origem alérgica, a rinite não requer tratamento com antibióticos. Seu manejo envolve evitar alérgenos,如 poeira e ácaros, e pode incluir antialérgicos ou sprays nasais com corticosteroides. Já a sinusite, também chamada de rinossinusite, geralmente tem início viral.

O processo ocorre quando há obstrução dos pequenos canais que ligam o nariz aos seios da face, causando acúmulo de secreção, congestão e dor facial. Segundo Clystenes, especialistas em otorrinolaringologia advertem que não se deve administrar antibiótico para sinusite antes que os sintomas persistam por 8 a 10 dias. Nos casos iniciais, o tratamento básico inclui descongestionantes e lavagem das vias respiratórias com soro fisiológico.

Quando a sinusite se complica, surgem sintomas mais intensos, como dor ao abaixar a cabeça e secreção esverdeada ou purulenta, o que pode indicar uma infecção bacteriana secundária. Nesses casos, o uso de antibióticos pode ser considerado, mas sempre sob prescrição médica. Clystenes alertou que o uso indiscriminado de antibióticos em doenças virais não traz benefício algum e contribui para um dos maiores desafios da medicina moderna: a resistência dos germes aos antibióticos.

Ele reforçou a importância da vacinação contra a gripe como medida preventiva mais eficaz, além de hábitos como lavar as mãos, usar máscaras em ambientes fechados durante epidemias e manter a hidratação. A entrevista faz parte de uma série de contents educativos da emissora, cujas reportagens são baseadas em cortes de vídeos de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas, e o texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo antes da veiculação





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