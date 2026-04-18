Play-in da NBA: Warriors e 76ers avançam, Splitter faz história e Suns garantem vaga em jogos emocionantes

Resumo das partidas de play-in da NBA, com destaque para as vitórias dos Golden State Warriors e Philadelphia 76ers. Tiago Splitter alcança feito inédito como técnico com os Portland Trail Blazers, enquanto Phoenix Suns vencem e avançam para enfrentar o Thunder nos playoffs.

A temporada da NBA está em seu momento mais eletrizante com a fase de play-in, onde equipes lutam desesperadamente por um lugar nos playoffs. Nesta corrida acirrada, alguns times já garantiram sua vaga, enquanto outros viram seus sonhos se esvaírem em partidas dramáticas. Os Golden State Warriors, com atuações de gala de Gui Santos e Stephen Curry, protagonizaram uma virada alucinante contra os Los Angeles Clippers, assegurando sua classificação.

A performance do último período foi decisiva, com Curry e Santos liderando o ataque dos Warriors em um momento de pura inspiração. Outra equipe que celebrou a passagem para os playoffs foi o Philadelphia 76ers. Liderados pela juventude e talento de Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, os Sixers despacharam o Orlando Magic em um jogo de nervos à flor da pele. A vitória sela uma temporada de redenção para a franquia, que demonstra ter encontrado o caminho certo com seus jovens astros. A jornada de estreia de Tiago Splitter como técnico na NBA também está marcada pela história. Sua equipe, os Portland Trail Blazers, garantiu sua vaga nos playoffs após uma vitória suada contra o Phoenix Suns. O treinador brasileiro, que já foi campeão da liga como jogador, agora projeta uma série desafiadora contra o San Antonio Spurs, time com o qual conquistou seu título. A decisão de Deni Avdija no final da partida contra os Suns foi o que garantiu a classificação dos Blazers e o feito inédito para Splitter. A partida entre Phoenix Suns e Portland Trail Blazers, no entanto, marcou o fim da linha para uma das equipes. Os Suns, após perderem para o time de Tiago Splitter na primeira rodada do play-in, precisavam superar um retrospecto desfavorável contra os Warriors. Historicamente, a equipe de Phoenix teve dificuldades contra os comandados de Steve Kerr nesta temporada, vencendo apenas uma das quatro partidas anteriores. A única vitória dos Suns contra os Warriors aconteceu em dezembro, seguida por duas derrotas consecutivas, a última em fevereiro. Mesmo com o histórico recente, o Phoenix Suns, jogando em casa no Footprint Center, começou a partida impondo seu ritmo. Liderados por Jalen Green, os Suns construíram uma vantagem e terminaram o primeiro tempo vencendo por 50 a 45. A diferença poderia ter sido maior, mas os Warriors, com Gui Santos atuando como titular ao lado de Stephen Curry, Brandin Podziemski, Draymond Green e Kristaps Porzingis, conseguiam equilibrar as ações nos dois primeiros períodos, mantendo viva a esperança de repetir a façanha da partida anterior, onde superaram os Clippers de virada. A segunda metade do jogo manteve o duelo em aberto, com ambas as equipes buscando a vitória. No entanto, Jalen Green continuava a encontrar brechas na defesa dos Warriors, ditando o ritmo da partida e alimentando o entusiasmo da torcida. Curry, apesar de demonstrar desconforto com dores no joelho direito, e Porzingis, lidando com uma torção no tornozelo, lutavam em campo para reverter o placar. Contudo, a energia e a performance de Jalen Green foram determinantes para o desfecho, garantindo a vitória dos Suns e a classificação para a próxima fase dos playoffs, frustrando os visitantes. Com a vaga garantida na primeira rodada dos playoffs, os Phoenix Suns se preparam agora para enfrentar o Oklahoma City Thunder. O primeiro jogo da série está marcado para domingo, às 16h30 (de Brasília), com os Suns jogando fora de casa





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