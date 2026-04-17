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Play-in da NBA: Suns e Warriors se enfrentam em duelo decisivo pela última vaga do Oeste nos playoffs

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Play-in da NBA: Suns e Warriors se enfrentam em duelo decisivo pela última vaga do Oeste nos playoffs
NBAPlay-InPhoenix Suns
📆4/17/2026 6:22 PM
📰CNNBrasil
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Phoenix Suns e Golden State Warriors se enfrentam nesta sexta-feira (17) em um jogo de mata-mata que definirá a última vaga da Conferência Oeste para os playoffs da NBA. Os Suns buscam se recuperar de derrota no play-in, enquanto os Warriors chegam embalados após vitória sobre os Clippers. A partida terá transmissão pela Amazon Prime e NBA League Pass.

Na noite desta sexta-feira, dia 17 de maio de 2026, o embate entre Phoenix Suns e Golden State Warriors promete agitar a NBA . O palco deste confronto decisivo será o Mortgage Matchup Center, em Phoenix, Arizona, com a bola subindo às 23h, horário de Brasília. O jogo é de suma importância, pois definirá a última vaga do Oeste para os playoffs da liga, adicionando uma camada extra de tensão e expectativa a esta partida.

Os Suns chegam a este momento crucial após uma derrota para o Portland Trail Blazers no torneio de play-in, resultado que deixou a equipe com uma campanha de 45 vitórias e 37 derrotas na temporada regular. Apesar do revés recente, a força do mando de quadra em Phoenix é um fator a ser considerado, e a equipe buscará redenção diante de sua torcida para garantir a classificação. Por outro lado, os Warriors ostentam um retrospecto de 37 vitórias e 45 derrotas ao longo da temporada regular. Contudo, a energia e o brilho da equipe californiana foram evidentes na última quarta-feira, 15 de maio, quando superaram o Los Angeles Clippers. A performance espetacular de Stephen Curry, aliado à contribuição de Gui Santos, demonstrou a capacidade dos Warriors de impor seu ritmo e buscar vitórias importantes em momentos de pressão. Agora, a missão é clara: vencer os Suns em Phoenix para ter a chance de disputar os playoffs, prolongando assim a temporada e sonhando com um novo título. A expectativa é de um jogo equilibrado e repleto de emoções, onde cada posse de bola será disputada com unhas e dentes.

O caminho dos dois times até este ponto revela trajetórias distintas, mas com um objetivo comum: a glória nos playoffs. Os Phoenix Suns, mesmo com a derrota no play-in, demonstraram resiliência ao longo da temporada regular, lutando por posições de destaque na Conferência Oeste. Sua campanha, embora não impecável, reflete um time competitivo, capaz de superar adversários difíceis. A derrota para os Blazers no play-in pode servir como um catalisador, motivando os jogadores a elevarem o nível de atuação contra os Warriors. A experiência de jogadores como Kevin Durant e Devin Booker, caso estejam em plena forma, será fundamental para liderar a equipe nesta decisão. A necessidade de uma vitória para avançar é um fator que pode tanto pressionar quanto impulsionar o desempenho dos Suns. A torcida em Phoenix certamente estará à beira de seus assentos, esperando que seus heróis garantam a vaga nos playoffs.

Os Golden State Warriors, por sua vez, viveram uma temporada regular com altos e baixos, mas a capacidade de surpreender em momentos decisivos é uma marca registrada da franquia nos últimos anos. A vitória sobre os Clippers, impulsionada pelas atuações de Curry e Santos, reacendeu a esperança da equipe e de seus fãs. Stephen Curry, um dos maiores nomes da história da liga, continua a ser a força motriz dos Warriors, capaz de decidir jogos sozinho com sua genialidade em quadra. A presença de Gui Santos tem sido uma grata surpresa, oferecendo dinamismo e pontos importantes para a equipe. Para os Warriors, este jogo contra os Suns é a chance de coroar uma recuperação e provar que ainda são candidatos a brigar por títulos. A mentalidade de sempre acreditar, mesmo diante de adversidades, é o que torna os Warriors uma equipe tão temida. A partida promete ser um espetáculo de basquete, com os dois times buscando a excelência para conquistar seu lugar na próxima fase da competição. A transmissão ao vivo será realizada pela Amazon Prime e pelo NBA League Pass, garantindo que fãs de todo o mundo possam acompanhar este duelo épico

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