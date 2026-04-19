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Play-in da NBA: Reviravoltas Épicas, Estreias Marcantes e a Luta Intensa por um Lugar nos Playoffs

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Play-in da NBA: Reviravoltas Épicas, Estreias Marcantes e a Luta Intensa por um Lugar nos Playoffs
NBAPlay-InPlayoffs
📆4/19/2026 4:40 AM
📰Mundo ESPN
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A fase de play-in da NBA eletriza fãs com viradas espetaculares, atuações de gala e a consagração de novos astros. Descubra os destaques, as histórias de sucesso e a batalha acirrada pela classificação para os playoffs, incluindo a jornada de Tiago Splitter e os confrontos decisivos.

O clima de decisão tomou conta da NBA com a emocionante fase de play-in, onde equipes lutam bravamente por um lugar nos playoffs. Os jogos têm proporcionado reviravoltas espetaculares, atuações individuais de gala e o desabrochar de novas estrelas, além de consolidar o brilho de veteranos consagrados. O play-in, que se tornou um capítulo crucial da temporada, adiciona uma camada extra de drama e imprevisibilidade à corrida pelo título.

Os Golden State Warriors protagonizaram uma virada alucinante contra os Los Angeles Clippers. Em um último período de tirar o fôlego, Gui Santos, Stephen Curry e Al Horford lideraram a equipe em uma recuperação impressionante que garantiu a vitória. A performance combinada desses jogadores demonstra a força e a resiliência dos Warriors, que mais uma vez mostram sua capacidade de competir no mais alto nível. A contribuição de Gui Santos, em particular, tem sido notável nesta reta final da temporada, evidenciando seu crescimento e importância para o time. No outro lado da conferência, os Philadelphia 76ers encontraram um novo fôlego com a dupla dinâmica Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. Eles foram os responsáveis por despachar o Orlando Magic em um confronto acirrado, garantindo a classificação dos Sixers para os tão sonhados playoffs. A energia e o talento desses jovens jogadores indicam um futuro promissor para a franquia, que busca reviver os dias de glória. A sinergia entre Maxey e Edgecombe tem sido um fator determinante para o sucesso da equipe, com ambos mostrando maturidade e uma impressionante capacidade de decidir jogos. Uma história de estreia marcante é a de Tiago Splitter. O ex-jogador português, em sua primeira temporada como técnico, guiou o time para os playoffs. A conquista é ainda mais especial, pois ele planeja enfrentar o San Antonio Spurs na primeira rodada, equipe pela qual foi campeão como atleta. Essa coincidência de reencontro adiciona um toque pessoal e nostálgico à sua jornada vitoriosa. Splitter tem demonstrado uma visão tática apurada e uma liderança inspiradora, características que certamente contribuíram para a campanha de sucesso de sua equipe. Em outro jogo eletrizante, os Portland Trail Blazers, com uma atuação decisiva de Deni Avdija no final da partida, superaram o Phoenix Suns e também garantiram sua vaga nos playoffs. A vitória dos Blazers é um feito notável, especialmente considerando os desafios da temporada. A contribuição de Avdija nos momentos cruciais do jogo ressalta a importância de jogadores que elevam seu nível quando a pressão é maior. A equipe de Portland, liderada por seu comprometimento e garra, demonstra que a união e a determinação podem superar adversidades. A temporada 2025-26 promete ser ainda mais acirrada, com os holofotes voltados para a performance dessas equipes que demonstraram resiliência e talento para avançar na pós-temporada. A jornada até agora tem sido repleta de emoções, e a expectativa para os confrontos de playoffs é máxima. Cada partida se torna um espetáculo à parte, com equipes buscando o ápice de sua performance para conquistar o tão cobiçado troféu da NBA. O confronto entre Rockets e Lakers já sofria com desfalques importantes antes mesmo da bola subir. Kevin Durant, das estrelas do Houston, foi vetado devido a uma lesão no joelho direito, após participar do aquecimento. Do lado dos Lakers, Luka Doncic e Austin Reaves também estavam fora, lidando com lesões na coxa esquerda. Apesar das ausências significativas, a equipe de Los Angeles chegava embalada por uma sequência de três vitórias ao final da temporada regular, além de ostentar um histórico favorável contra o rival. A última vez que os Rockets haviam vencido os Lakers foi no dia 25 de dezembro do ano anterior, sendo que, desde então, o time de J.J. Redick acumulou duas vitórias consecutivas. Com essas credenciais, os Lakers, jogando em casa, assumiram o controle do jogo desde o início. Impulsionados por atuações de LeBron James, Luke Kennard e DeAndre Ayton, a franquia angelina fechou o primeiro tempo com uma ligeira vantagem no placar: 50 a 48. A partida era disputada ponto a ponto, com ambas as equipes demonstrando a intensidade característica dos jogos de pós-temporada. Sem a presença de Durant, os Rockets voltaram para o segundo tempo com as esperanças depositadas em Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun e Reed Sheppard. No entanto, os Lakers encontraram em Rui Hachimura e Marcus Smart 'reforços' importantes que não apenas mantiveram o domínio da partida, mas também conseguiram ampliar a vantagem no placar. A profundidade do elenco dos Lakers e a capacidade de seus jogadores de diferentes posições contribuírem foram cruciais. Com a vitória praticamente encaminhada, coube aos anfitriões administrar a vantagem construída, ampliando ainda mais suas esperanças de realizar uma campanha mais longeva na temporada, superando o desempenho da temporada anterior, onde a franquia sofreu uma eliminação precoce. A estratégia de J.J. Redick de manter a calma e a consistência defensiva foi fundamental para selar o resultado positivo, demonstrando um trabalho tático eficaz e uma boa leitura do jogo adversário, mesmo diante das ausências e da pressão de um jogo de eliminação. A capacidade de adaptação e a resiliência demonstrada pelos Lakers foram os pilares para mais essa vitória significativa em sua jornada rumo ao título da NBA

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