Plataformas financeiras digitais inovam atendimento ao cliente com chatbots e inteligência artificial

As plataformas financeiras digitais estão buscando inovar o atendimento ao cliente com a utilização de chatbots e inteligência artificial, tornando o processo mais eficiente e personalizado.

Plataformas financeiras digitais buscam inovar atendimento ao cliente com chatbots e inteligência artificial. Os canais de contato também podem ser divididos entre o tipo de demanda e dúvida do cliente, ou a partir das suas necessidades naquele momento.

Além disso, clientes podem realizar consultas, transações, cancelamentos, renegociação de dívidas e receber informações e orientações, inclusive sobre os canais virtuais de contato. Ainda, mesmo clientes que estão em território internacional podem fazer ligações ou resolver questões pelo chat. A presença de chatbots em sites e aplicativos financeiros digitais costuma acontecer como um primeiro contato na régua de atendimento.

Os assistentes de inteligência artificial podem realizar transferências, comprar produtos, auxiliar nas aplicações financeiras e até fazer análises de extrato e de fatura para gestão das finanças pessoais do cliente. Além disso, a inovação tecnológica está sendo desenvolvida para atender a pessoas com deficiência auditiva ou de fala, tornando o atendimento mais inclusivo.

Com a evolução da tecnologia, as plataformas financeiras estão buscando oferecer experiências de atendimento personalizadas e eficientes para os clientes, o que pode incluir a utilização de agentes de inteligência artificial mais complexos





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