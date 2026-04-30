A Marins Consultoria destaca a importância de um planejamento tributário estratégico para evitar o fechamento de empresas no Brasil, causadas por custos elevados e complexidade da carga tributária. A empresa oferece soluções personalizadas para otimizar o pagamento de impostos e garantir a saúde financeira dos negócios.

O cenário empresarial brasileiro é frequentemente desafiado por custos crescentes e uma complexa estrutura tributária, levando muitos pequenos negócios ao fechamento não por falta de demanda, mas por deficiências no planejamento estratégico.

A ausência de uma gestão tributária estruturada pode transformar obrigações rotineiras em obstáculos financeiros insustentáveis. Nesse contexto, a Marins Consultoria, com mais de 55 anos de experiência, se destaca como referência em estratégias de redução tributária para empresas brasileiras, oferecendo um atendimento personalizado e eficiente. A empresa se dedica a compreender profundamente as particularidades de cada cliente, acompanhando sua evolução e desenvolvendo conhecimento técnico e tecnológico relevante para suas atividades, além de monitorar os desafios específicos de cada setor.

Em entrevista, Eliézer Marins, CEO da Marins Consultoria, ressalta as dificuldades comuns enfrentadas pelas empresas, apontando o formato tributário como um dos principais problemas. Ele observa que o Simples Nacional, embora inicialmente projetado para simplificar a tributação, pode se tornar um dilema para muitas empresas, especialmente aquelas que entram no regime automaticamente, acreditando estar fazendo a melhor escolha. Na prática, essa decisão pode comprometer a margem de lucro desde o início.

Marins enfatiza que o sucesso empresarial não se resume a vender, mas sim a entender o lucro real obtido após o pagamento dos impostos. Todo empresário que inicia suas atividades no Brasil deve escolher entre três regimes tributários: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. O Simples Nacional, criado em 2006 pela Lei Complementar nº 123, visa unificar o pagamento de diversos tributos federais, estaduais e municipais.

No entanto, Eliézer Marins, especialista em análise e redução de tributos para empresas no Simples Nacional, alerta que a escolha inadequada do regime tributário e o pagamento automático do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) podem gerar problemas futuros. A Marins Consultoria explica que muitas empresas no Simples Nacional ainda pagam mais impostos do que deveriam devido à falta de revisão e acompanhamento.

O cálculo do imposto depende de variáveis como faturamento e a correta classificação das atividades, e uma análise estratégica desses fatores pode reduzir significativamente o valor da guia. É comum que empreendedores realizem o pagamento de forma automática, sem uma análise tributária aprofundada, o que pode resultar em desperdício de recursos. Pesquisas do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) indicam que 95% dos empresários pagam mais impostos do que o devido.

A falta de planejamento impede que o empresário identifique onde está perdendo dinheiro, incluindo impostos pagos indevidamente. A consultoria atua como um agente essencial na revisão do enquadramento tributário, redução da carga fiscal e recuperação de valores pagos indevidamente, evitando que contratempos se tornem problemas maiores. Muitas empresas, apesar de um bom faturamento, operam com baixa lucratividade devido ao pagamento excessivo de impostos.

Para organizar a empresa e evitar dificuldades financeiras, é crucial estruturar um planejamento tributário eficiente, com receitas e despesas bem organizadas, classificação correta das atividades e acompanhamento constante do faturamento. Revisões periódicas garantem que a empresa esteja alinhada às melhores práticas, aproveitando oportunidades de economia e reduzindo riscos fiscais.

Segundo Eliézer Marins, a principal causa de problemas nas empresas é a escolha do regime tributário errado, com casos em que empresas no Simples Nacional pagavam mais do que deveriam, e uma revisão técnica corrigiu o enquadramento, tornando-as viáveis





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