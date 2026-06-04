PL tem dois nomes cotados para substituir Cláudio Castro

O Partido Liberal (PL) está enfrentando uma nova preocupação: a substituição de Cláudio Castro. Dois nomes estão sendo cotados para o cargo: Carlos Jordy e Carlos Portinho. A performance nas pesquisas será fundamental para a decisão do partido.

A preocupação do PL com a substituição de Cláudio Castro cresce, agora com a aparição de dois nomes cotados para o cargo: Carlos Jordy e Carlos Portinho .

O instituto Paraná Pesquisas testou dois cenários distintos, um com Jordy e o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella, e outro com Portinho e o ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho. Em ambos, a deputada Benedita da Silva aparece na liderança, com 34,2% a 35,9% das intenções de voto. Já Jordy aparece em sexto lugar numericamente, com 10,4%, e Portinho, em sétimo, com 8,9%. A performance nas pesquisas será fundamental para a decisão do partido.

O estudo foi realizado entre os dias 1º e 3 de junho, com 1.680 eleitores do estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos





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