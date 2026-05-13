PL sonda aliança com Cleitinho Azevedo para governo de Minas Gerais

Com menos de cinco meses da eleição, o Partido Liberal (PL) decidiu tentar avançar nas negociações e reuniu-se com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) para sondar a possibilidade de uma aliança em torno do nome dele na disputa pelo governo do estado. Cleitinho confirmou a sondagem e a possibilidade de apoio, mas ainda não decidiu se será candidato.

A menos de cinco meses da eleição , as definições política s em Minas Gerais continuam caminhando a passos de tartaruga. Nesta terça-feira, o Partido Liberal (PL) decidiu tentar avançar nas negociações e teve uma reunião com o senador Cleitinho Azevedo ( Republicanos -MG) para sondar a possibilidade de uma aliança em torno do nome dele na disputa pelo governo do estado.

Questionado por VEJA, Cleitinho confirmou a sondagem e a possibilidade de apoio.

'A reunião foi para saber se eu vou ser candidato e para formarem uma aliança comigo. Eu disse que só vou definir no final de junho. E, depois, eles se reuniram com o pessoal da nacional do PL para discutir como devem seguir', comentou o parlamentar





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PL Cleitinho Azevedo Aliança Governador Eleição Minas Gerais Republicanos Flávio Bolsonaro Rogério Marinho Nikolas Ferreira José Vitor Domingos Sávio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polícia Federal cumpre mandados em 16 estados e Minas Gerais em operação contra facções criminosasA Polícia Federal realiza uma operação em 16 estados do país, com apoio de outras polícias e secretarias, para cumprir 71 mandados de prisão e 165 mandados de busca e apreensão em ações contra facções criminosas e lavagem de dinheiro.

Read more »

Cleitinho diz que ficaria honrado com apoio de Flávio Bolsonaro e do PL em MGO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Pacheco indica ao PT que não será candidato ao governo de Minas GeraisTime sai na frente com Kaio Jorge, perde boas chances, mas supera blitz no fim para se classificar às oitavas

Read more »

Partido Liberal e Republicanos avançam em tratativas para aliança em Minas GeraisLideranças do Partido Liberal e do Republicanos informam que estão avançando em tratativas para uma aliança em Minas Gerais. A ideia é que as conversas avancem nas próximas semanas e que possam ser batidas para a escolha do candidato e da chapa para o governo do estado.

Read more »