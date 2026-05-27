PL Revoluciona e Propõe Fim da Escala 6×1 com Jornada 4×3 em Manobra Política

O Partido Liberal (PL) surpreende ao inverter sua posição e passar a defender a extinção da escala de trabalho 6×1, propondo a adoção da jornada 4×3. O anúncio foi feito pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que desafiou PT, PSOL e centro a apoiarem a medida. A votação está prevista para esta quarta-feira, 27, e conta com o aval do presidente da Câmara, Hugo Motta, em meio a uma disputa por protagonismo político com o presidente Lula.

O Partido Liberal (PL) deu um giro significativo em sua postura política ao anunciar apoio à extinção da jornada de trabalho 6×1, modelo que prevê seis dias consecutivos de trabalho seguidos de um único dia de descanso.

Em um movimento que surpreendeu parlamentares e a opinião pública, o partido passou a defender uma nova proposta: a escala 4×3, com quatro dias de trabalho e três de folga. A declaração foi feita pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que lançou um desafio direto a PT, PSOL e demais forças do centro e da esquerda para que se unam à causa em votação no plenário.

Com tom enfático, Cavalcante afirmou que a decisão foi tomada para ajudar o trabalhador e exigiu que os opositários demonstrem coerência com seu discurso pró-trabalhador, colocando seus votos a favor da mudança. O episódio revela uma complexa negociação política em curso, onde a temática trabalhista torna-se palco de disputas eleitorais e busca por protagonismo, envolvendo figuras como o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o próprio presidente Lula, ambos interessados em capitalizar os méritos da proposta em ano eleitoral.

A votação está marcada para esta quarta-feira, 27, e a expectativa é de aprovação dado o alinhamento entre o PL e a presidência da Câmara. A mudança de posição do PL, historicamente visto como partido de linha mais conservadora, pode reconfigurar as alianças em torno da reforma trabalhista e acirrar os debates sobre os direitos dos trabalhadores no Brasil





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