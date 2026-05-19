PL impugnação do levantamento e polêmica envolvendo Alzheimer Institute

O Partido da Justiça e Libertação (PL) solicita a impugnação do levantamento feito pelo Alzheimer Institute, alegando que as perguntas manipulam o eleitor e contestando a apresentação de áudio sobre as negociatas entre o ex-ministro das Comunicações, Flávio Bolsonaro, e Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. Outro ponto em debate é a parcialidade do instituto após a divulgação das repercussões do áudio.

PL pede impugnação do levantamento, diz que perguntas manipulam o eleitor e contesta apresentação de áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro, veio cercada também de uma grande polêmica.

Apesar da impugnação, o instituto AtlasIntel se defende, alegando que o áudio e suas repercussões não interferem na imparcialidade da pesquisa. A pesquisa, realizada entre os dias 13 e 18 de maio, mostra que Lula abriu uma vantagem de quase treze pontos no primeiro turno e de seis pontos no segundo, após a divulgação do áudio. Foi ouvidos 5.032 entrevistados, e a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-06939/2926





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PL Impugnação Levantamento Alzheimer Institute Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro Banco Master Audió Agravamento Eleitoral Primeiro Turno Segundo Turno Yapısı Presidentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Novas supostas vítimas de Epstein procuram a Justiça francesa | Mundo e CiênciaMinistério Público quer identificar pessoas que ajudaram o abusador a praticar crimes de tráfico humano no país

Read more »

Foragido da Justiça é preso com pistola e pés de maconha em Caxias | Rio de JaneiroPé de Pato foi capturado no Jardim Olavo Bilac

Read more »

Projeto de lei: especialista avalia benefício do cordão roxo para AlzheimerProposta cria identificação visual para portadores de demência em espaços públicos e ainda passará por outras comissões antes de virar lei

Read more »

Cientistas revertem Alzheimer em camundongos em apenas 1hPesquisa publicada em Signal Transduction and Targeted Therapy mostra que partículas bioativas restauraram o sistema de limpeza do cérebro sem uso de medicamentos convencionais

Read more »