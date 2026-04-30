PL da Dosimetria: Câmara e Senado derrubam veto de Lula e texto segue para promulgação

O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial ao PL da Dosimetria, que permite a redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. A medida pode beneficiar cerca de 190 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto agora segue para promulgação.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal confirmaram a derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei conhecido como PL da Dosimetria, em uma sessão conjunta realizada nesta quinta-feira, 30 de maio.

A decisão, que representa uma vitória significativa para parlamentares que defendem a revisão das penas aplicadas aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, permite que condenados por esses crimes tenham suas sentenças reduzidas sob certas condições. O projeto, que agora segue para promulgação, poderá beneficiar ao menos 190 pessoas já condenadas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme dados apresentados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A votação na Câmara resultou em 318 votos a favor da derrubada do veto e 144 contrários, superando a maioria qualificada de 257 votos necessária para a aprovação. No Senado, a decisão foi ainda mais expressiva, com 49 votos a favor e 24 contra, ultrapassando o mínimo de 41 votos exigidos.

A principal alteração introduzida pelo PL da Dosimetria reside na forma como as penas são calculadas para crimes relacionados à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado. O texto aprovado impede a soma das penas desses dois crimes, estabelecendo que apenas a pena do crime mais grave será aplicada, com um acréscimo que varia de um sexto até a metade.

Além disso, o projeto prevê uma redução de pena de um a dois terços para aqueles que participaram dos atos em contexto de multidão, desde que não tenham sido financiadores ou líderes do movimento. Essa disposição visa diferenciar os participantes menos envolvidos dos principais responsáveis pelos atos antidemocráticos.

A situação específica do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar devido a questões de saúde, é um dos pontos de maior atenção em relação aos possíveis impactos do novo projeto de lei. Embora ainda cumpra pena em regime fechado, especialistas estimam que, com a aprovação do PL da Dosimetria, ele poderá solicitar a progressão para o regime semiaberto em um prazo de dois a quatro anos, dependendo da análise do seu caso pelas autoridades competentes.

Os próximos passos envolvem a promulgação da lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dispõe de 48 horas para formalizar a decisão. Caso o presidente não cumpra o prazo, a responsabilidade passará ao presidente do Senado e, posteriormente, ao vice-presidente da Casa. Após a promulgação e a publicação oficial no Diário Oficial da União, a nova regra entrará em vigor.

No entanto, a validade das mudanças poderá ser questionada no STF, que poderá analisar a constitucionalidade do projeto e decidir sobre sua aplicação. A votação do PL da Dosimetria ocorreu em um momento de tensão entre o governo e o Congresso Nacional, marcado pela rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF – um evento inédito desde 1894.

Para evitar conflitos com a Lei Antifacção, que endurece as regras para progressão de regime em crimes graves, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adotou uma manobra parlamentar, retirando da análise do Congresso um trecho do PL da Dosimetria que poderia facilitar a progressão de regime para condenados por crimes como feminicídio e crimes hediondos. Essa medida, considerada incomum, permitiu que o Congresso derrubasse o veto presidencial ao PL da Dosimetria sem comprometer a Lei Antifacção





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