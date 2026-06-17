Pistola de Bolsonaro é apreendida em veículo oficial e levanta debate sobre fiscalização de segurança

Apreensão de arma registrada em nome do ex-presidente durante abordagem a veículo da equipe de segurança reignita discussão sobre o cumprimento de medidas cautelares no STF.

A Polícia Militar do Distrito Federal ( PMDF ) apreendeu na madrugada da última segunda-feira, dia 15, uma pistola Glock calibre 9mm registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro .

A apreensão ocorreu durante uma abordagem a um veículo oficial conduzido por um ex-integrante da equipe de segurança do ex-mandatário. O armamento, que segundo informações iniciais seria levado para reparo, estava sob a custódia do militar, que alegou à polícia que a arma seria encaminhada para manutenção e depois devolvida a Bolsonaro. A pistola, acompanhada de um carregador, foi encontrada no interior do veículo e recolhida pelas autoridades, sendo agora submetida a análise pelos órgãos competentes.

O caso ganha contornos jurídicos e político-institucionais devido ao inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga supostas irregularidades relacionadas à segurança do ex-presidente durante o período em que ele esteve sob medidas cautelares, incluindo prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, que atua como relator da matéria, questionou o não cumprimento integral das medidas de fiscalização estabelecidas pela corte.

Entre as principais dúvidas levantadas estão se os veículos que saem da residência de Bolsonaro, especialmente os carros oficiais utilizados por sua equipe de segurança, estão sendo submetidos a revistas detalhadas, conforme determinava a decisão judicial, e também se os aparelhos celulares dos agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que atuam na proteção do ex-presidente continuam sendo guardados fora do lar, como forma de impedir possíveis comunicações que possam afrontar as restrições legais. Em ofício encaminhado ao Supremo, a PMDF informou que realiza vistorias nos veículos que deixam a residência de Bolsonaro e que mantém sob custódia os aparelhos eletrônicos de visitantes e dos próprios agentes do GSI durante o horário de serviço.

No entanto, a corporação admitiu uma exceção: os veículos utilizados pela equipe de segurança do ex-presidente não passam pelas mesmas inspeções minuciosas aplicadas a outros automóveis que entram ou saem da área interna do imóvel. A justificativa apresentada é de que esses carros oficiais permanecem estacionados em via pública, sem adentrar a garagem ou a área privativa da casa.

Com isso, conforme a explicação da PMDF, esses veículos estariam fora do alcance direto das revistas determinadas pelo STF, o que levanta questionamentos sobre a eficácia do controle e a possibilidade de transporte de itens não autorizados, como armamento, sem a devida verificação. A situação ilustra o tenso embate entre o poder público e a ex-equipe de governo, colocando à prova os limites da autoridade judicial e a implementação de medidas de fiscalização em casos de alta visibilidade política





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