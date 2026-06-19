Pinturas de rua celebram a Seleção Brasileira e unem comunidades em todo o país

Tradição que renova a cada Copa leva centenas de moradores a transformar calçadas em obras de arte coletivas com as cores da bandeira, fortalecendo laços sociais e a paixão pelo futebol.

A criatividade e o amor pela Seleção Brasileira estão transformando ruas de todo o Brasil em verdadeiras obras de arte coletivas, em mais uma edição da tradição que remonta à Copa de 1970.

Em diferentes cidades, desde Florianópolis até Salvador, comunidades se unem para pintar calçadas e ruas com as cores verde, amarelo, azul e branco, simbolizando o apoio ao time nacional. A organização começa meses antes, como conta a dona de casa Elica Bandeira, que ressalta a participação de cerca de 900 pessoas em sua comunidade para produzir a pintura. Leandro Mello, organizador local, destaca que o objetivo é promover o bem comum através dessa ação coletiva.

O motorista de aplicativo Vagner Magalhães de Araújo relembra que a tradição começou em 1982, com pais e avós, e agora é repassada para os mais jovens, fortalecendo os laços vizinhiais. A manicure Paula Marques observa que a união necessária para o projeto aproximou os moradores, algo que faltava no cotidiano acelerado. Em Salvador, o desenho aéreo de bandeirinhas cria um efeito visual impressionante, quase como um álbum de figurinhas pintado em dimensões gigantes.

Estudantes como Ayrton Bandeira enfatizam a experiência colaborativa, onde cada um contribui com sua "cotinha", criando memórias duradouras. Mesmo com pequenos ajustes pendentes, os participantes garantem que a rua está preparada para receber a vibração da Seleção em campo, como afirma o aposentado Carlos Alberto de Lima Magalhães. A história mostra que, a cada quatro anos, esse legado desperta e une o país em torno de uma causa comum, celebrando o futebol e a cultura brasileira através da arte urbana.

As pinturas não têm endereço fixo; podem surgir em qualquer pedaço de rua onde haja uma vizinhança disposta a trabalhar junta, reforçando que o primeiro passo para conquistar o mundo está na organização comunitária. As imagens, como as captadas pelo Jornal Nacional, revelam uma explosão de cores e criatividade que contamina a atmosfera pré-Copa, transformando o espaço público em um palco de expressão nacional





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