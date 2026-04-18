Alessandro Pinarello, jovem ciclista veneziano, triunfa na desafiadora etapa final de O Gran Camiño, superando Adam Yates em um percurso pedregoso que evoca a Terra Média. A prova, situada na fronteira luso-espanhola, encanta ciclistas e organização, apesar de sua classificação, e aguarda o Giro de Itália com expectativas.

Ezequiel Mosquera, que se autoproclama o Legolas do ciclismo, mas se revela como um elfo contrabandista de alma, batiza a Terra Média e seu estado de espírito como o que todos conhecem como A Raia. São 1.234 quilômetros de terra de ninguém e de todos, cenário de contrabandistas de mantilhas de Manila, café e tabaco, que se estendem desde Alcoutim e Sanlúcar, onde barcos servem de palco para os amores proibidos entre filhos de médicos de ambas as margens, até a tirolesa sobre o Guadiana, tão ao sul da península.

Passa pela Barcarrota de Alberto Contador, A Guarda, espelho de Caminha e Seixas, intimamente ligadas pelo rio Minho, culminando no Monte Trega. É um percurso de romarias alegres, saboreando lampreia em escabeche, albariño e vinho verde, mas também de um viacrucis doloroso sobre o Minho, que desagua plácido no Atlântico.

Do outro lado, Portugal. E, sobre as pedras irregulares do empinado e último caminho, Alessandro Pinarello desce, alegre como um hobbit, com as bochechas rosadas. Sobrevivente de todas as perseguições, emboscadas e traições da última etapa, Pinarello, um jovem veneziano de 22 anos, chega sobre uma Scott vinda de Conegliano, região conhecida pelas colinas onde Marzio Bruseghin cria burros, ágeis como pôneis, e colhe uvas cartizze para produzir um prosecco de borbulhas finas.

A região exibe o culto ao ciclismo e à bicicleta Pinarello, originária da vizinha Treviso, mas Alessandro não possui qualquer ligação familiar com a saga iniciada por Giovanni Pinarello, que fundou a fábrica com um pequeno ateliê, financiado com o dinheiro que ganhou ao vestir a maglia nera, como último classificado de um Giro pós-guerra. Formado ciclista na escola Bardiani dos Reverberi e já uma revelação na última Tirreno (onde ficou em oitavo), Pinarello entra no percurso de 200 metros do simbólico último trecho, atrás de Adam Yates, soberbo de amarelo, que atacou dois quilômetros antes; de Jorgen Nordhagen, o jovem norueguês, sombra inseparável do inglês; e de Iván Romeo, que não queria perder a festa com suas pernas intermináveis. Estes são os quatro melhores da competição.

Sentado, o italiano demonstra maior agilidade e destreza, saltando de pedra em pedra sem hesitação. As curvas dos últimos 500 metros são sempre conquistadas pelo primeiro a chegar. Insuperável. Ele compete pela equipe NSN de Rubén Plaza (anteriormente Israel), onde é cuidado e amparado pelo veterano campeão neozelandês George Bennett, que ataca na segunda subida ao Valga, deixando os rivais sem apoio. Pronto para o golpe final de Pinarello.

Yates lamenta, dizendo que gosta de se levantar do selim nas subidas e que, sobre as pedras, não pôde fazê-lo, o que justifica não ter conseguido ultrapassar o italiano. Ele ainda sugere que, talvez no próximo ano, a estrada asfaltada ao lado desta subida de paralelepípedos, em perfeito estado, seja incluída, tornando a corrida ainda melhor. No entanto, ele acredita que, no geral, a corrida foi fantástica e expressa o desejo de poder retornar nos próximos anos. Adam Yates, sorridente, acessível e amável como quase nunca antes visto, celebra sua primeira vitória em uma prova por etapas desde o Tour de Omã em fevereiro de 2025. Ele exalta a corrida, que cativa todos os campeões que por ela passam, especialmente Vingegaard, apesar de o dinamarquês ter vencido a prova duas vezes quando era disputada no inverno, com chuvas, nevascas e frio.

Yates também questiona por que a corrida ostenta apenas a categoria 2.1, que oferece poucos pontos aos vencedores, levando muitos equipes a evitarem a participação em favor de corridas na China e em outros lugares, consideradas mais fáceis, mais anônimas e menos apaixonantes, mas que rendem mais pontos. Ao discurso de admiração por O Gran Camiño, seus hotéis, sua organização e seus percursos, junta-se Pinarello, exultante após conquistar sua primeira vitória como profissional.

Posteriormente, seus caminhos se bifurcarão, como em labirintos, para se reencontrarem na Bulgária, a partir de 8 de maio, com o início do Giro de Itália. Adam Yates deseja vencer esta prova um ano após seu irmão Simon, tornando-se o primeiro corredor a igualar o feito do seu irmão gêmeo nas três Grandes Voltas. Ele declara que, para isso, precisa retornar à altitude e concluir os preparativos finais. Ele irá com uma equipe forte e algumas opções. A concorrência será bastante acirrada, o que o leva a acreditar que é melhor ir com várias opções.

Yates é descrito como um herói, a quem só falta o saco nas costas e o olhar para trás do contrabandista que mergulha na água para ser adorado pelo povo. E é por isso que, ali, em A Raia, um local tão profano, Ezequiel Mosquera, seu criador, faz com que O Gran Camiño, o Tour da Terra Média, termine ali e não em Santiago, um lugar de outra mística.

A beleza selvagem e desafiadora do percurso final de O Gran Camiño, que remete à Terra Média de Tolkien, foi o palco onde Alessandro Pinarello demonstrou sua força e astúcia. A comparação com o personagem Legolas, de Tolkien, para Ezequiel Mosquera, um dos idealizadores da prova, ressalta a natureza quase mítica do trajeto e a habilidade do jovem ciclista italiano. A Raia, a zona de fronteira entre Portugal e Espanha, com seus 1.234 quilômetros de paisagens acidentadas e histórias de contrabando, serviu de inspiração para a ambientação épica da corrida.

O ciclismo, mais do que um esporte, é uma paixão que une culturas e regiões, e O Gran Camiño se insere nesse contexto, celebrando a história, a tradição e a natureza exuberante. As declarações de Adam Yates, um dos favoritos da prova, reforçam a qualidade e o encanto do evento, apesar de sua classificação em categoria inferior. Sua vontade de retornar e sua admiração pela organização e pelos percursos são um testemunho do impacto positivo que O Gran Camiño tem sobre os ciclistas.

A expectativa para o Giro de Itália, onde Yates buscará um feito histórico, adiciona um tempero extra à temporada de ciclismo, com a rivalidade entre irmãos e a busca por recordes. A inclusão de Alessandro Pinarello, um jovem promissor, como vencedor, demonstra a renovação e o surgimento de novos talentos no ciclismo. Sua vitória em um percurso tão desafiador serve como inspiração para futuras gerações de ciclistas.

A decisão de Ezequiel Mosquera de finalizar a prova na Terra Média, e não em Santiago, reforça a identidade única e a narrativa que O Gran Camiño busca construir, afastando-se dos roteiros tradicionais e abraçando uma visão mais mística e aventureira do ciclismo. A prova se consolida como um evento singular, capaz de atrair ciclistas de renome e cativar o público com sua beleza natural e sua história intrinsecamente ligada ao território





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