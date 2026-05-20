Piloto F1 relata roubos enquanto observa GP de Miami

Fórmula 1, polícia e autoridades locais investigam o caso de roubos efetuados sobre o piloto F1 Valtteri Bottas.

Durante o GP de Miami, o piloto Valtteri Bottas teve um Cadillac Escalade roubado em Fort Lauderdale , levando também seu passe do paddock da F1.

Bottas relatou o incidente no podcast ‘What’s Next? ’, destacando o transtorno causado. A Fórmula 1 desativou imediatamente o passe, impedindo acessos indevidos. A polícia investiga o roubo, e o carro foi encontrado abandonado posteriormente.

A situação acionou imediatamente os protocolos de segurança da Formula One Management. Segundo um representante da categoria ouvido pelo The Athletic, o passe foi desativado assim que o roubo foi comunicado. O sistema de credenciais da Fórmula 1 é integrado a uma base de dados central com identificação e fotografia dos portadores, impedindo acessos indevidos. Caso alguém tentasse utilizar o crachá de Bottas, os portões não seriam liberados automaticamente, o que provocaria investigação imediata dos agentes de segurança





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