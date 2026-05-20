Piloto assassinado é cremado com gestos de despedida

Um cortejo fúnebre composto por policiais da CORE, bombeiros do Corpo de Bombeiros, helicópteros da Polícia Civil e banda de músicas levou o corpo de Felipe Monteiro Marques para a cremação no Cemitério da Paciência, no Caju, Zona Norte do Rio. A viúva dele lamentou sua morte em suas redes sociais, afirmando que ele sempre demonstrou amor em gestos e detalhes.

Policiais do BOPE e do CORE fazem uma oração antes da cremação do corpo do piloto assassinado — Foto: Divulgação Polícia Civil Uma série de homenagens que incluíram sobrevoos de cinco helicópteros pela Zona Sul, chuvas de pétalas de rosas no cemitério e um cortejo fúnebre em um caminhão do Corpo de Bombeiros, antecederam a cremação do corpo do piloto da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Felipe Monteiro Marques, nesta terça-feira, no Cemitério da Paciência, no Caju, Zona Norte do Rio.

Ele morreu no último domingo, após ter sido baleado em março de 2025. Viúva de piloto de helicóptero da CORE baleado contou nas redes sociais os passos para tentar mantê-lo vivo Na ocasião, Felipe estava como copiloto a bordo de um helicóptero da Polícia Civil durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste da capital, quando foi atingido no pescoço por um tiro de fuzil.

Felipe perdeu cerca de 40% do crânio e passou por uma série de intervenções cirúrgicas. Ele lutava pela vida há mais de um ano, mas acabou não resistindo e morre





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

C Pologne Hotel Μοίθος Πρεσβυτερος Τρέλος

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avenida Brasil é interditada nos dois sentidos e circulação do BRT é suspensa por conta de incêndio em caminhãoCorpo de Bombeiros, CET-Rio e equipes da prefeitura atuam no local

Read more »

Piloto da Core morto é homenageado por outras polícias; velório terá cortejo até o CajuPolicial chegou a perder cerca de 40% do crânio, passou por diversas neurocirurgias, longos períodos de internação no CTI e uma sequência de tratamentos de reabilitação

Read more »

Cortejo marca despedida de piloto da Core morto mais de um ano após ser baleadoFelipe Monteiro Marques tinha 46 anos e foi atingido por tiro de fuzil no pescoço

Read more »

Policiais de BOPE e do CORE realizam oração e homenagens antes da cremação do piloto assassinadoUma série de eventos, incluindo sobrevoos de helicópteros e chuva de pétalas de rosas, antecederam a cremação do piloto da Core, Felipe Monteiro Marques, que morreu após ser baleado em março de 2025.

Read more »