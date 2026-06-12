Pierre Gasly tem punição anulada e recupera pódio no GP de Mônaco de Fórmula 1

Após revisão da FIA, piloto da Alpine volta ao terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco após erro de medição de velocidade no pit lane ser identificado e corrigido.

Para os pilotos da Fórmula 1 , alcançar o pódio , especialmente entre os três primeiros, é sempre um momento de grande celebração. No entanto, para Pierre Gasly , a alegria do terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco foi efêmera.

Duas punições iniciais por excesso de velocidade no pit lane fizeram o francês despencar para a sétima posição. A Alpine, equipe de Gasly, não concordou com as penalidades e imediatamente apresentou um recurso à FIA, a federação internacional do automobilismo, junto com novas evidências. Após aceitar o pedido de revisão, a FIA reanalisou o caso e, na sexta-feira, 12 de junho, a F1 anunciou a anulação da punição.

A conclusão foi que o sistema de medição utilizado possuía um erro de cálculo na distância entre os pontos de controle de velocidade. Uma nova análise, agora com tecnologia a laser, demonstrou que a distância real era menor. Com os dados corrigidos, os comissários recalcularam a velocidade do carro e constataram que Gasly não cometeu infração, já que não excedeu o limite de 60 km/h.

Assim, o piloto da Alpine recuperou o pódio conquistado na pista e garantiu mais um terceiro lugar na carreira. Não foi apenas Gasly afetado pela imprecisão na medição. Outros pilotos, como Lewis Hamilton, George Russell e Franco Colapinto, também receberam penalidades pelo mesmo motivo durante a prova.

Com a reversão, Isack Hadjar, da Racing Bulls, que havia terminado em quarto, herdou a posição no pódio e foi o grande celebrado no princípio de Mônaco, ladeado por Kimi Antonelli (vencedor) e Lewis Hamilton (segundo). O próximo compromisso da F1 é o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona-Catalunha, entre os dias 12 e 14 de junho. O fim de semana inclui três treinos livres, a qualificação no sábado e a corrida principal no domingo, às 10h (horário de Brasília).

Por fim, um aviso sobre apostas esportivas: é necessário ter mais de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade





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