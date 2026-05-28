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PIB deve crescer 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta mediana de projeções

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PIB deve crescer 1,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta mediana de projeções
PIBPrimeiro Trimestre 2026Projeções
📆5/28/2026 10:25 AM
📰valoreconomico
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Mediana de 71 instituições indica alta de 1,1% do PIB no primeiro trimestre de 2026 ante o trimestre anterior, puxada por indústria, estímulos ao consumo e agropecuária. Para o ano, a expectativa é de expansão de 1,9%.

Apesar dos sinais de desaceleração da atividade econômica em março, a expectativa é que o Produto Interno Bruto ( PIB ) do primeiro trimestre de 2026 tenha registrado uma recuperação mais robusta, impulsionada pela indústria, por medidas de estímulo ao consumo adotadas pelo governo e por um desempenho ainda positivo, embora menor, da agropecuária .

A mediana das projeções de 71 instituições financeiras e consultorias indica um avanço de 1,1% em relação ao quarto trimestre de 2025, período em que a variação foi de apenas 0,1%. O intervalo das estimativas varia entre 0,5% e 1,7%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2025, o crescimento deve ser de 1,8%, valor estável em relação ao quarto trimestre de 2025, mas significativamente inferior aos 3,1% do primeiro trimestre de 2025.

Para o segundo trimestre de 2026, a mediana aponta para uma desaceleração acentuada, com alta de 0,4% ante o primeiro trimestre. Para o ano de 2026, a mediana de 79 projeções aponta expansão de 1,9%, após um crescimento de 2,3% em 2025, o que representaria a menor taxa desde a queda de 3,3% registrada em 2020, em decorrência da pandemia.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, cuja projeção está entre as mais otimistas para o trimestre, afirma que a economia não deverá enfrentar uma desaceleração muito forte, mas ressalta que o crescimento deve se estabilizar em patamares mais baixos, após três anos de expansão acima de 3%. Nelson Rocha Augusto, presidente e economista-chefe do banco BRP, observa que o cenário brasileiro é complexo, com rupturas como a guerra no Oriente Médio e o ano eleitoral, mas mesmo assim o PIB deve permanecer positivo, especialmente no primeiro trimestre, devido a alguns fatores de impulso.

Ele projeta um crescimento de 0,7% para o trimestre, abaixo da mediana. A análise da 4intelligence destaca três fatores principais para a retomada do crescimento no início do ano: os estímulos governamentais, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a liberação extraordinária de recursos do FGTS; a continuidade do avanço da agropecuária; e um ajuste técnico de sazonalidade aplicado pelo IBGE.

Pelo lado da oferta, a agropecuária deve novamente se destacar, com alta de 2,7% ante o trimestre anterior, segundo a mediana. Apesar de uma safra forte, o resultado será bem inferior ao salto de quase 15% verificado no primeiro trimestre de 2025. Por isso, os economistas focam agora no desempenho da indústria. A mediana indica crescimento de 0,8% para o setor industrial no primeiro trimestre de 2026, após uma queda de 0,7% no quarto trimestre de 2025.

Se confirmado, será o melhor resultado da indústria nessa base de comparação desde o segundo trimestre de 2023. Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, considera que, diante do contexto de juros elevados, o desempenho da indústria será razoável, com expansão de 1,7% na indústria extrativa e 0,7% na de transformação. Ele destaca o desempenho dos setores ligados ao petróleo, em função da reorganização do mercado após o conflito no Oriente Médio, e da indústria automobilística.

Os serviços, por sua vez, devem desacelerar para 0,6% no primeiro trimestre, após alta de 0,8% no trimestre anterior, com contribuições positivas de serviços de informação e comunicação, varejo e serviços públicos, mas com possível impacto negativo de transporte de carga e armazenagem, segundo Leal. A safra agrícola pode gerar efeitos de transbordamento para os serviços, mas Nelson Rocha observa que houve atrasos significativos na colheita, especialmente de milho e, em algumas regiões, de soja, o que deve ter postergado parte desse efeito para abril e maio.

Além disso, o aumento do preço do petróleo e dos combustíveis já afeta alguns segmentos, conforme a equipe da 4intelligence. Do lado da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que mede os investimentos, deve ser um dos principais motores do crescimento, com alta de 1,7% no primeiro trimestre, revertendo a queda de 3,5% registrada no quarto trimestre de 2025

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